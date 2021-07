Resident Evil: Capcom verkauft jetzt Parfüm zur Horror-Reihe

Wolltet ihr schon immer mal wie ein verwester Zombie riechen? Oder wie ein blutverkrusteter Werwolf? Ganz so weit geht Capcom mit ihrem „Resident Evil“-Parfüm zwar nicht, zumindest die Düfte drei bekannter Held*innen der Reihe könnt ihr aber bald erstehen.

Zumindest wenn ihr in Japan wohnt. Dort bietet der Entwickler und Publisher der Resident Evil-Reihe nämlich nun drei verschiedene Parfümsorten an, die sich thematisch an dem beliebten Horror-Franchise orientieren. Seid ihr kein*e Bewohner*in des Landes der aufgehenden Sonne, schaut ihr leider voraussichtlich in die Röhre.

Den Geruch von Resident Evil in der Nase

Im offiziellen Shop von Capcom habt ihr dabei die Auswahl zwischen einem Parfüm mit Chris Redfield, einem mit Leon S. Kennedy und einem mit Jill Valentine. Welche Gerüche sich hinter den drei Charakteren verbergen, können wir ohne Japanischkenntnisse zwar nur spekulieren. Besonders authentisch sind sie aber hoffentlich nicht.

Denn wer möchte schon nach Schießpulver, dubiosen Kräutern und Zombieblut riechen? Die drei Protagonist*innen werden verseuchte Kanalisationen und gruselige Herrenhäuser wohl kaum mit Blümchenduft durchquert haben. Kommt dann noch der Schweiß hinzu, der den dreien bei den unheimlichen Begegnungen regelmäßig ausgebrochen sein wird, dürfte das Parfüm wohl kein Verkaufsschlager werden.

Die drei Düfte der Protagonist*innen aus „Resident Evil“ sind hoffentlich nur von den Charakteren inspiriert und riechen nicht nach stinkendem Zombiefleisch. © Capcom

Sicherlich hat sich Capcom also attraktivere Düfte einfallen lassen. Die von „Resident Evil“ inspirierten Gerüche sind aber nicht die einzigen Videospiel-Parfüme, die Capcom anbietet. Auch andere Franchises findet ihr im offiziellen Shop des Entwicklers: Wer es gerne urzeitlich mag, wird vielleicht an den Düften von Monster Hunter Gefallen finden. Der klassische Gentleman hingegen könnte eher die Gerüche von Ace Attorney bevorzugen.

Die Parfüme von Jill, Leon und Chris präsentiert Capcom übrigens zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von „Resident Evil“, das es dieses Jahr zu feiern gibt. Mit dem Launch von „Resident Evil: Village“ im Mai und dem bereits angekündigten DLC ist 2021 für Fans der Reihe bereits jetzt ein Fest. Wer die Spiele zu gruselig findet, hat vielleicht mehr Spaß an der Netflix-Serie Infinite Darkness.