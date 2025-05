Bewertung der 12 Resident Evil Hauptspiele – Klassiker bis moderne Remakes im Fokus

Die Resident Evil-Reihe ist eine der ikonischsten Horror-Game-Serien, die je geschaffen wurden. Mit einer Vielzahl von klassischen Spielen, die Fans immer wieder gerne spielen, und Remakes für Neulinge, ist es eine Serie, die sowohl Nostalgie als auch frische Erfahrungen bietet. In diesem Artikel werden wir die zwölf Hauptspiele der Resident Evil-Serie anhand ihrer Geschichte, Charaktere, Gameplay, Level-Design und ihres Unterhaltungswerts bewerten.

Resident Evil 6

Warum wird Resident Evil 6 oft kritisiert? Resident Evil 6, veröffentlicht am 2. Oktober 2012, ist bekannt für seine Abkehr von den klassischen Survival-Horror-Elementen hin zu einem actionorientierteren Stil. Trotz seiner beeindruckenden Grafik und der Einführung neuer Gameplay-Mechaniken wie dem Vier-Spieler-Koop-Modus, wurden die ineinander verwobenen Kampagnen und der Mangel an Horror-Elementen kritisiert. Das Spiel erzielte mit 13,8 Millionen verkauften Einheiten bis September 2024 dennoch kommerziellen Erfolg.

Spieler steuern Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jake Muller und Ada Wong, während sie sich einer weltweiten bioterroristischen Bedrohung stellen. Die Kampagnen bieten jeweils einen eigenen Stil und variieren in Ton und Gameplay. Die schnelle Abfolge von Quick-Time-Events und die repetitive Natur des Gameplays führten jedoch zu gemischten Kritiken.

Resident Evil: Revelations 2

Was macht Resident Evil: Revelations 2 zu einem besonderen Koop-Erlebnis? Veröffentlicht am 24. Februar 2015, bietet Resident Evil: Revelations 2 ein episodisches Survival-Horror-Erlebnis mit Fokus auf Koop-Gameplay. Das Spiel führt Claire Redfield und Barry Burton als spielbare Charaktere ein und unterstützt sowohl Einzel- als auch Mehrspielermodi. Die Handlung spielt auf einer verlassenen Insel und umfasst sowohl vergangene als auch gegenwärtige Szenarien, die die Spieler durchlaufen müssen.

Revelations 2 wurde für seine Koop-Elemente gelobt, wobei die Spieler zwischen den Charakteren wechseln müssen, um Rätsel zu lösen und Aktionen auszuführen. Der Raid-Modus bietet zusätzliche Missionsvielfalt und Wiederspielwert, indem er neue Charaktere und Szenarien aus dem Resident Evil-Universum einführt.

Resident Evil: Revelations

Wie kehrt Resident Evil: Revelations zu den Wurzeln der Serie zurück? Resident Evil: Revelations, ursprünglich 2012 für den Nintendo 3DS veröffentlicht, betont Überleben, Ausweichen und Erkundung gegenüber schnellem Kampf. Die Spieler steuern Jill Valentine, während sie die Wahrheit hinter einer bioterroristischen Organisation aufdeckt, die die Ozeane mit einem Virus infizieren will.

Das Spiel wurde für seine gruselige Atmosphäre und Präsentation gelobt, erhielt jedoch Kritik für inkonsistentes Gameplay zwischen den Episoden. Der Titel bietet einen Einzelspielermodus mit begrenzter Munition und Gesundheitsvorräten, was das Überleben anspruchsvoll macht, sowie einen Raid-Modus für zusätzliche Herausforderungen.

Resident Evil Zero

Was unterscheidet Resident Evil Zero von anderen Spielen der Serie? Resident Evil Zero, veröffentlicht am 12. November 2002, ist ein Prequel zum ursprünglichen Resident Evil und führt ein Partnersystem ein, das es den Spielern ermöglicht, zwischen Rebecca Chambers und Billy Coen zu wechseln. Dieses System ist zentral für das Lösen von Rätseln und den Kampf gegen Feinde.

Obwohl es für seine Grafik und Atmosphäre gelobt wurde, erhielt das Spiel gemischte Reaktionen auf die neuen Partner- und Gegenstandssysteme. Das Fehlen von Lagerkisten für Gegenstände und die Einführung eines Item-Dropping-Systems machten das Spiel herausfordernder, aber auch frustrierender für einige Spieler.

Resident Evil 5

Warum ist Resident Evil 5 ein umstrittenes Spiel? Resident Evil 5, veröffentlicht am 5. März 2009, hat die Serie weiter in Richtung Action verschoben und ist für seinen kooperativen Modus bekannt. Spieler übernehmen die Kontrolle über Chris Redfield und Sheva Alomar, während sie in Afrika gegen Bedrohungen kämpfen.

Das Spiel erhielt Lob für seinen Unterhaltungswert im Koop-Modus, wurde aber auch für das Verlassen der Survival-Horror-Wurzeln kritisiert. Es ist das meistverkaufte Spiel der Resident Evil-Serie, wenn man Remakes nicht mit einbezieht, und ist bekannt für seine actionorientierte Ausrichtung und kontroverse Themen.

Resident Evil Village

Wie unterscheidet sich Resident Evil Village von seinen Vorgängern? Veröffentlicht am 7. Mai 2021, kombiniert Resident Evil Village Survival-Horror-Elemente mit actionorientiertem Gameplay. Spieler steuern Ethan Winters, der nach seiner entführten Tochter in einem mysteriösen Dorf voller Mutanten sucht.

Das Spiel erhielt Lob für seine Atmosphäre und Vielfalt, wurde jedoch für seine Rätsel und Bosskämpfe kritisiert. Es bietet ein größeres und immersiveres Setting als sein Vorgänger und weist eine erhöhte Gegneranzahl auf, was das Spiel actionreicher macht.

Resident Evil: Code Veronica

Was macht Resident Evil: Code Veronica einzigartig in der Serie? Resident Evil: Code Veronica, veröffentlicht am 3. Februar 2000, ist bekannt für seine düstere Atmosphäre und sein europäisches Gothic-Horror-Design. Die Geschichte folgt Claire und Chris Redfield, die versuchen, einen viralen Ausbruch auf einer abgelegenen Insel und in einer Antarktis-Forschungseinrichtung zu überleben.

Das Spiel verwendet Echtzeit-3D-Umgebungen und dynamische Kamerabewegungen, was es von seinen Vorgängern mit vorgerenderten Hintergründen abhebt. Es erhielt Kritikerlob für sein herausforderndes Gameplay und seine gruselige Atmosphäre.

Resident Evil 7: Biohazard

Was brachte Resident Evil 7: Biohazard zurück zu den Wurzeln der Serie? Resident Evil 7: Biohazard, veröffentlicht am 24. Januar 2017, markiert eine Rückkehr zu den Survival-Horror-Wurzeln der Serie. Das Spiel wird aus der Egoperspektive gespielt und betont Erkundung und Überleben.

Die Handlung folgt Ethan Winters, der versucht, seine Frau auf einem verlassenen Anwesen zu retten, das von einer infizierten Familie bewohnt wird. Das Spiel erhielt positives Feedback für seine Atmosphäre, Story und die Rückkehr zum Horror und gilt als bedeutendes Comeback für die Serie.

Resident Evil 3: Nemesis

Warum ist Resident Evil 3: Nemesis ein Favorit unter Fans? Resident Evil 3: Nemesis, veröffentlicht am 22. September 1999, folgt Jill Valentine auf ihrer Flucht aus dem von Zombies überrannten Raccoon City. Das Spiel führt Nemesis ein, ein furchteinflößender Gegner, der den Spieler durch das Spiel verfolgt.

Das Spiel erhielt Lob für seine detaillierte Grafik und packende Atmosphäre, obwohl es für seine kurze Dauer kritisiert wurde. Nemesis gilt als einer der furchteinflößendsten Gegner der Serie.

Resident Evil Remaster

Wie hat das Resident Evil Remaster die Serie modernisiert? Das Resident Evil Remaster, veröffentlicht am 22. März 2002, brachte das ursprüngliche Spiel mit verbesserter Grafik und zusätzlichem Inhalt zurück. Es bot den Spielern die Möglichkeit, die Anfänge der Serie mit modernisierten Elementen zu erleben.

Das Remaster erhielt Lob für seine Grafik und das beibehaltene Gameplay, das das Gefühl des Survival-Horrors verstärkte. Es bleibt ein Muss für Fans der Serie und Neueinsteiger gleichermaßen.

Resident Evil 4 Remake

Was macht das Resident Evil 4 Remake zur besten Mischung aus Action und Horror? Das Remake von Resident Evil 4, veröffentlicht am 24. März 2023, kombiniert actionreichen Überlebenshorror mit modernen Gameplay-Elementen. Spieler steuern Leon S. Kennedy, der die Tochter des US-Präsidenten aus den Fängen eines Kults in Spanien rettet.

Mit aktualisierter Handlung, neuen visuellen Effekten und modernisiertem Gameplay, erhielt das Remake Lob für seine Balance zwischen Action und Horror. Es wurde für seine intensive Atmosphäre und herausfordernden Momente gelobt.

Resident Evil 2 Remake

Warum wird das Resident Evil 2 Remake als das ultimative Survival-Horror-Spiel angesehen? Das Remake von Resident Evil 2, veröffentlicht am 25. Januar 2019, ist eine Neuinterpretation des Originalspiels mit moderner Grafik und verbesserter Steuerung. Spieler steuern Leon S. Kennedy und Claire Redfield, während sie Raccoon City während eines Zombie-Ausbruchs zu entkommen versuchen.

Das Spiel erhielt Anerkennung für seine Präsentation, sein Gameplay und seine Treue zum Original. Es gilt als das beste Resident Evil-Spiel und wurde für seine fesselnde Atmosphäre und ausgezeichnetes Level-Design gelobt.

Was sind deine Gedanken zu dieser Rangliste? Hinterlasse einen Kommentar und teile uns deine Meinung mit!