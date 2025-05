Antony Starr als Albert Wesker – Interesse an Rolle im neuen Resident Evil-Film

Mit der bevorstehenden Produktion des neuen Resident Evil-Films von Sony Pictures und dem Regisseur Zach Cregger sind Fans gespannt, welche Schauspieler ihre Lieblingscharaktere aus den Videospielen verkörpern werden. Die jüngste Aufregung kommt von Antony Starr, bekannt aus der Serie The Boys, der Interesse daran zeigt, die Rolle des Antagonisten Albert Wesker zu übernehmen. Starr ist vielen als der charismatische und unberechenbare Homelander bekannt und könnte die perfekte Wahl für Wesker sein.

Die Besetzung des Films nimmt bereits Gestalt an. Austin Abrams, bekannt aus dem Film Weapons, und Mikey Madison, die kürzlich einen Academy Award gewann, sind bereits in führenden Rollen bestätigt. Dennoch bleibt unklar, ob der Film direkt auf den Spielen basieren wird. Die Details zur Handlung von Creggers Adaption der ikonischen Capcom-Horrorreihe sind spärlich, aber es wird erwartet, dass es eine Art Abenteuer von Punkt A nach Punkt B wird, mit Abrams in der Rolle eines Kuriers.

Antony Starrs Interesse an der Rolle

Warum könnte Antony Starr die perfekte Besetzung für Wesker sein? Ein viraler Instagram-Post des bekannten digitalen Künstlers BossLogic hat die Diskussion entfacht. BossLogic stellte sich Starr als Wesker vor, nachdem er den Schauspieler in Prime Videos neuem Actionfilm G20 gesehen hatte. Starr selbst kommentierte den Post zustimmend mit den Worten „I agree“ und heizte damit die Spekulationen weiter an.

Die Ähnlichkeiten zwischen Starrs Darstellung des Homelander und der von Wesker sind nicht zu übersehen. Beide Charaktere teilen eine narzisstische und rücksichtslose Natur, was Starr zu einer hervorragenden Wahl für die Rolle machen könnte. Seine Erfahrung und Anerkennung als Homelander, die ihm mehrere Nominierungen als bester Schauspieler eingebracht hat, sprechen für sich.

Produktionszeitplan und mögliche Besetzung

Wann beginnt die Produktion des Resident Evil-Films? Die Dreharbeiten sollen bereits im Sommer dieses Jahres beginnen, mit einem geplanten Veröffentlichungstermin am 18. September 2026. Dies könnte perfekt mit Starrs Drehzeitplan für die fünfte und letzte Staffel von The Boys zusammenpassen. Die Dreharbeiten zur Serie sollen ebenfalls im Sommer enden, was es Starr ermöglichen würde, rechtzeitig für Resident Evil bereit zu sein, sollte er die Rolle erhalten.

Viele Fans haben bereits spekuliert und sogar vorgeschlagen, dass Starr die Rolle von Wesker übernehmen könnte, und sein Interesse daran macht diese Möglichkeit umso greifbarer. Auch wenn noch keine offizielle Bestätigung vorliegt, bleibt die Hoffnung bestehen, dass die Adaption der Resident Evil-Reihe die richtige Balance aus Treue zum Original und frischen Interpretationen finden wird.

Fan-Erwartungen und Zukunftsaussichten

Wie könnte die Zukunft von Resident Evil im Kino aussehen? Die Erwartungen an Creggers Adaption sind hoch, besonders da er für seine Arbeit im Horrorgenre bekannt ist. Fans können sich auf eine düstere und spannende Umsetzung freuen, die den Geist der Spiele einfängt. Die Besetzung von Antony Starr als Wesker könnte diesem Film das gewisse Etwas verleihen, das ihn von früheren Adaptionen abhebt.

Was hältst du von der Idee, Antony Starr als Albert Wesker zu sehen? Gibt es andere Schauspieler, die du dir in dieser Rolle vorstellen könntest?