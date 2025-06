Resident Evil Requiem – Leon S. Kennedy bleibt wohl Hauptfigur

Capcom hat mit der Veröffentlichung des Trailers zu „Resident Evil Requiem“ für Aufsehen gesorgt. Der neunte Hauptteil der beliebten Horror-Reihe bringt einige Neuerungen mit sich, die Fans der Serie in Aufregung versetzen. Trotz der Enthüllung neuer Charaktere bleibt Leon S. Kennedy, bekannt aus früheren Teilen der Serie, die Hauptfigur. Doch das ist nicht die einzige Überraschung: Die Handlung wird sich nicht ausschließlich um Raccoon City drehen.

Neuer Charakter: Grace Ashcroft

Wer ist Grace Ashcroft? Der Trailer zu „Resident Evil Requiem“ stellt Grace Ashcroft vor, die eine bedeutende Rolle spielen wird. Gerüchten zufolge ist sie die Tochter von Alyssa Ashcroft, einer Journalistin aus Raccoon City, die in den „Resident Evil Outbreak“-Spielen auftauchte. Insbesondere ihre familiäre Verbindung könnte in der Geschichte eine entscheidende Rolle spielen.

Obwohl einige spekulieren, dass Grace eine zentrale Figur sein könnte, betont der bekannte Leaker Dusk Golem, dass Leon Kennedy die Hauptrolle innehat. Grace wird dennoch eine wichtige Nebenfigur sein, die die Handlung maßgeblich beeinflusst.

Verschiedene Schauplätze

Welche Orte werden in „Resident Evil Requiem“ erkundet? Während der Trailer bekannte Orte in Raccoon City zeigt, behauptet Dusk Golem, dass es sich nicht um den primären Schauplatz handelt. Vielmehr wird die Geschichte den Spieler an verschiedene Orte führen, die noch nicht enthüllt wurden. Diese Vielfalt an Schauplätzen könnte das Spiel zu einem frischen Erlebnis machen, ähnlich wie es bei den früheren Titeln der Serie der Fall war.

Die Rückkehr zu Raccoon City, kombiniert mit neuen Gebieten, verspricht eine spannende Mischung aus Nostalgie und neuen Herausforderungen. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen Capcom für sie bereithält.

Spielmechaniken und Perspektiven

Wie wird das Spielerlebnis in „Resident Evil Requiem“ gestaltet? Dusk Golem deutet an, dass „Resident Evil Requiem“ sowohl aus der Third-Person-Perspektive als auch aus der Ego-Perspektive gespielt werden könnte. Leon Kennedy könnte mit der vertrauten Schulterkamera gesteuert werden, während Grace möglicherweise aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Diese Mischung der Perspektiven könnte das Spielgefühl abwechslungsreich gestalten und den Spielern neue Möglichkeiten der Immersion bieten.

Ein weiteres Highlight wird der Fokus auf Survival-Horror sein, gepaart mit filmreifen Actionsequenzen. Ob das Spiel auch Elemente aus früheren Titeln aufgreift oder neue Mechaniken einführt, bleibt abzuwarten.

Release-Datum und Plattformen

Wann erscheint „Resident Evil Requiem“ und auf welchen Plattformen? Laut den Entwicklern von Capcom wird „Resident Evil Requiem“ am 27. Februar 2026 erscheinen. Es wird für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC verfügbar sein. Diese breite Plattformverfügbarkeit ermöglicht es einer Vielzahl von Spielern, das neue Abenteuer zu erleben.

Spieler können bereits im August auf der Gamescom einen ersten Blick auf das Spiel werfen, wo es voraussichtlich spielbar sein wird. Fans weltweit warten gespannt auf weitere Enthüllungen und Details von Capcom.

Zusammenfassung der Informationen

Aspekt Details Hauptfigur Leon S. Kennedy Neuer Charakter Grace Ashcroft Primärer Schauplatz Verschiedene Orte, nicht nur Raccoon City Perspektiven Third-Person für Leon, Ego-Perspektive für Grace Veröffentlichungsdatum 27. Februar 2026 Verfügbare Plattformen PS5, Xbox Series, PC

Was denkst du über die neuen Informationen zu „Resident Evil Requiem“? Teile deine Meinung und spekuliere mit anderen Spielern in den Kommentaren!