Gerüchte bestätigen Resident Evil 9 Enthüllung beim Summer Games Fest 2025

Die Gerüchteküche um das nächste Resident Evil-Spiel brodelt gewaltig. Laut neuesten Informationen könnte Resident Evil 9 bereits im ersten Quartal 2026 erscheinen. Obwohl Capcom noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat, deuten zahlreiche Gerüchte darauf hin, dass der Nachfolger von Resident Evil Village und Resident Evil 7 bereits in den Startlöchern steht. Die Informationen stammen von Andi von ScreenFire Germany, der behauptet, dass Capcom eine Veröffentlichung zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2026 anstrebt. Dies könnte bedeuten, dass eine Enthüllung des Spiels schon bald bevorsteht.

Was erwartet uns bei der Enthüllung von Resident Evil 9?

Wann wird Resident Evil 9 offiziell vorgestellt? Laut den Gerüchten soll die große Enthüllung von Resident Evil 9 während des Summer Games Fest 2025 stattfinden, das für den 9. Juni 2025 angesetzt ist. Das Summer Games Fest, organisiert von Geoff Keighley, ist bekannt für seine beeindruckenden Enthüllungen und könnte der perfekte Ort sein, um den nächsten großen Titel der Resident Evil-Serie vorzustellen.

Was macht das Summer Games Fest so besonders? Das Summer Games Fest, das seit 2020 jährlich stattfindet, hat sich als bedeutendes Event in der Gaming-Welt etabliert. Es bietet Entwicklern und Publishern eine Plattform, ihre kommenden Spiele und Projekte zu präsentieren. Die Veranstaltung zieht zahlreiche Zuschauer an, die gespannt auf die neuesten Ankündigungen warten.

Wie glaubwürdig sind die aktuellen Gerüchte?

Warum sollten wir den Gerüchten glauben? Die Quelle der Gerüchte, Andi von ScreenFire Germany, mag nicht die bekannteste sein, doch laut dem bekannten Capcom-Insider AestheticGamer hat Andi in der Vergangenheit Informationen geteilt, die sich als wahr erwiesen haben. Dies gibt den aktuellen Gerüchten ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit.

Sollten wir dennoch skeptisch bleiben? Wie bei allen Gerüchten sollte man auch hier vorsichtig sein. Selbst wenn die Informationen derzeit korrekt sind, könnten sich Pläne ändern, was die Gerüchte im Nachhinein ungenau machen könnte. Capcom selbst hat sich bisher nicht zu den Spekulationen geäußert und neigt dazu, auf solche nicht zu reagieren.

Was wollen Fans von Resident Evil 9?

Welche Erwartungen haben die Spieler? Die Erwartungen an Resident Evil 9 sind hoch, insbesondere nach dem Erfolg von Resident Evil Village. Spieler hoffen auf eine Fortsetzung der packenden Story, atmosphärische Horror-Erlebnisse und innovative Gameplay-Elemente. Ein weiterer Wunsch ist die Unterstützung für die neuesten Konsolen wie die PlayStation 5 und Xbox Series X|S, sowie möglicherweise die Nintendo Switch 2.

Was denkst du über die Gerüchte zu Resident Evil 9? Welche Features würdest du dir im nächsten Teil der Serie wünschen? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!