Resident Evil 8: Ethan zeigt uns nicht sein Gesicht in Third-Person

Capcom veröffentlicht eine Demo zur neuen Spieloption von Resident Evil 8. Sie ist ab sofort via PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar.

Falls ihr das Game besitzt, ist die Demo auf inhaltlicher Ebene vielleicht nicht unbedingt spannend. Sie dient einzig und allein dem Zweck, die neue Spielansicht zu präsentieren.

Wir können zukünftig mit Ethan Winters in Third-Person-Ansicht durch das namensgebende Dorf streifen. Und das dürfen wir hier ausprobieren.

Witzig ist allerdings, dass wir Ethan nicht direkt ansehen können. Der Produzent hat während des Showcases vom 20. Oktober 2022 verraten, dass „Ethan immer wegguckt“, wenn wir die Kamera drehen, um sein Gesicht anzusehen. Man nimmt es mit Humor bei Capcom.

Natürlich können wir auch weiterhin in der First-Person-Ansicht spielen, aber Capcom bietet diese neue Möglichkeit im Rahmen der Veröffentlichung der Gold Edition an, was unter anderem den Launch eines neuen Singleplayer-DLCs integriert.

Resident Evil 8 – Demo mit großer Einschränkung

Wenn ihr die Demo heruntergeladen und gestartet habt, ist sie für volle 60 Minuten spielbar. Wenn ihr euch für einen Kauf der neuen Version entscheidet, könnt ihr euren Spielstand übernehmen und an dieser Stelle weiterspielen.

Die Demo birgt jedoch einen Haken: Wenn ihr die erste Demo für 60 Minuten gespielt habt, ist euer Zähler quasi auf Null. Das heißt, dass ihr die neue Demo nicht spielen könnt, wenn ihr die Zeit bei der vorangegangenen Demo vor dem Launch voll ausgenutzt habt.

Aber wie seht ihr das? Werdet ihr das Game noch einmal in Third-Person-Sicht zocken oder reicht euch das 8. Kapitel in der alten Ansicht bis auf Weiteres aus?

Zumindest gibt es mit Shadows of Rose nun eine neue Geschichte mit der Tochter von Ethan Winters in der Hauptrolle. Und falls euch der Söldner-Modus zusagt, gibt es immerhin neue Charaktere wie Chris Redfield, Karl Heisenberg und sogar Alcina Dimitrescu.

Da könnte sich ein erneuter Blick ins Spiel für den einen oder anderen am Ende womöglich doch lohnen.