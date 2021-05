Resident Evil 9 – Steht die Hauptfigur schon fest?

Resident Evil 8 feierte am 7. Mai 2021 den offiziellen Release. Das Horrorspiel ist dabei ein Sequel einer wohl in sich geschlossenen Trilogie. Heißt, dass es da ansetzt, wo Resident Evil 7 aufhört und für sich gesehen sind die Teile 7 bis 9 storytechnisch eine eigene kleine Reihe im Meta-Franchise. Capcom hat bereits im Vorfeld kommuniziert, dass es so sein würde und nun wissen wir auch beziehungsweise können erahnen, warum das so sein wird.

In „Resident Evil 8“ werden wir zunächst ein weiteres Mal in die Haut von Ethan Winters gesteckt, den wir schon im 7. Ableger erfolgreich durchs ominöse Baker-Anwesen manövrieren durften. Dieses Mal erleben wir einen erneuten Schrecken, der die Familie Winters heimsucht. Nachdem seine Frau also kurzerhand von Chris Redfield erschossen wird und dieser mit einer Spezialeinheit sein Kind Rose entführt, drehen wir mit Ethan jeden Stein im mysteriösen „Village“ um, um es wieder zu finden.

An dieser Stelle gibt es eine obligatorische Spoilerwarnung, die den späten Handlungsverlauf des 8. Teils beinhaltet.

Wen spielen wir in Resident Evil 9?

Eine äußerst wichtige Frage stellt sich schließlich nach dem Ende des Spiels, wenn sich alle Mysterien rund um das Dorf aufgeklärt haben.

Capcom hat selbstredend ein paar Fragen offen gelassen, jedoch diverse, spannende Hinweise gestreut, die die Welt nach RE8 betreffen. Die eine oder andere Überraschung und diverse Plot-Twists haben also unseren Spielweg geziert. Doch was folgt nun?

Wen werden wir in Resident Evil 9 spielen? Nun ist es spätestens mit dem Ende des 8. Teils wohl recht naheliegend zu fragen, wen wir in Teil 9 eigentlich spielen werden. Werden wir ein drittes und letztes Mal mit Ethan Winters in die Schlacht gegen BOWs geschickt oder wird ein anderer Charakter seinen Platz einnehmen?

Das Ende von „Resident Evil 8“ macht einen Sprung und zeigt die gerettete Rose Winters, die sich Jahre später das Märchenbuch ihrer Mutter durchliest. Sie hat das gute Stück aus ihrer Kindheit aufbewahrt, was in einer rührenden Szene mit Rose am Grab ihres Vaters mündet. Denn laut Ende und logischem Story-Abschluss ist Ethan Winters tot.

Rose Winters in späteren Jahren © Capcom

Bevor der Abspann läuft, wird klar, dass Rose Winters mit Chris Redfield zusammenarbeitet, die offensichtlich von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes abgeholt wird. Sie spricht von ihren Kräften und dass nicht einmal Chris erahnen könne, was in ihr schlummert.

Rose hat also Fähigkeiten wie eine BOW, obwohl sie vollends menschlich erscheint.

Am Ende schreibt das Entwicklerstudio: „Hier endet die Geschichte des Vaters“, was nahelegt, dass wir es im nächsten Spiel nicht mit dem Vater, sondern mit dem Kind dieses Vaters zu tun bekommen. „Resident Evil 9“ wird sich womöglich voll und ganz um Rose Winters drehen.

Der entscheidende Hinweis © Capcom

Zudem liegt es nahe, dass Chris Redfield mit seinem speziellen Einsatztrupp mit von der Partie ist – in welchem Rahmen auch immer –, denn es gibt einige Andeutungen auf die BSAA, die mittlerweile eine „moralisch verfallene Institution“ sein soll.

Wird Rose etwa besondere Kräfte haben und ihre menschliche Seite behalten wie Alice aus der Kinofilmreihe? Und wird Chris Redfield als ihr Mentor Einfluss auf Rose haben? Am Ende ist das alles noch offen und es bleibt spannend, was Capcom genau plant und wie es schließlich umgesetzt wird.