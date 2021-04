Resident Evil – Wer ist Chris Redfield?

Im Franchise von Resident Evil tauchen einige Charaktere und Persönlichkeiten auf, die in den Spielen, Spielen oder Comics immer wieder eine wichtige Rolle einnehmen. Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kennedy oder gar Albert Wesker sind ein fester Bestandteil des „Resident Evil“-Kosmos und hier heute nicht mehr wegzudenken.

Wer ist Chris Redfield?

Darunter fällt ein besonderer Name immer wieder und das in nahezu jedem Spiel. Die Rede ist von Chris Redfield. Aber wer ist dieser Charakter und warum hat er im Laufe der Zeit eine so große Bedeutung fürs Franchise gewonnen?

Wer ist Chris Redfield? Mit Chris Redfield hat im originalen „Resident Evil“ aus dem Jahre 1997 alles angefangen. Neben Jill Valentine als spielbaren Charakter ist es Chris, mit dem wir Seite an Seite das Spencer-Anwesen erforschen und dem einen oder anderen Zombiegesellen den Garaus machen.

Chris Redfield in „Resident Evil“ samt Remake-Evolution © Capcom/PlayCentral-Bildmontage

Chris Redfield ist demnach der Protagonist des ersten Ablegers, in dem wir noch gar nicht allzu viel über ihn erfahren. Aber was können wir schon hier über ihn lernen?

Chris Redfield aus dem S.T.A.R.S. Alpha-Team

Als Angehöriger einer Spezialeinheit namens S.T.A.R.S. (Special Tactics And Rescue Service) arbeitet er 1998 fürs Raccoon Police Department – der Sondereinheit des RPDs von Raccoon City, die sich besonders gefährlichen Situationen annimmt.

Mit dem alles verändernden Auftrag, dem Helikopterabsturz des S.T.A.R.S. Bravo-Teams im Raccoon Forest nachzugehen, beginnt seine Reise an der Seite von Jill Valentine, Albert Wesker und Barry Burton im heute sagenumwobenen Spencer-Mansion.

Hier schafft er es gerade so, dem Horror zu entkommen, nachdem er und seine Kameraden als bessere Testsubjekte für die Umbrella Corp. herhalten dürfen. Auf dieser todbringenden Mission stößt er unter anderem auf Rebecca Chambers aus dem Bravo-Team, zu der er eine Verbindung aufbaut, und sieht sich mit der finsteren Wahrheit konfrontiert, dass Albert Wesker nicht der ist, der er zu sein scheint.

Chris und Claire Redfield, das kraftvolle Geschwisterduo

Erst im vierten Hauptspiel, Resident Evil Code: Veronica X sehen wir Chris wieder, nachdem wir in Resident Evil 2 gelernt haben, dass er über eine liebenswerte und charakterstarke Schwester verfügt, die es mindestens genauso faustdick hinter den Ohren hat wie er.

Während sich Claire in „Resident Evil 2“ nach dem Ausbruch des Virus in Raccoon City erfolglos auf der Suche nach Chris befand, dreht dieser den Spieß in Code: Veronica X einmal um und sucht seine entführte Schwester auf der Gefängnisinsel Rockford Island – 2 Monate nach dem bekannten Villenvorfall.

Chris rettet Claire in Code: Veronica X © Capcom/PlayCentral-Bildmontage

Wichtige Schlüsselmomente im Leben von Chris Redfield umfassen hier die Konfrontation mit dem Verräter Albert Wesker, mit dem er sich ein ums andere Mal ein haarsträubendes Duell liefert, sowie die schlussendliche Wiedervereinigung von Chris und Claire, der er schließlich zur Flucht aus der Antarktis verhilft. Chris beweist, dass ihn seine Freunde und die Familie sehr wichtig sind und er alles dafür tun würde, um sie zu retten. Er ist ein kluger Kopf mit Herz und Verstand, dem das Wohl der Welt am Herzen liegt.

Gründung der BSAA: Wichtige Einsätze

Nachdem er den Umbrella-Konzern mehrfach als monströsen Drahtzieher entlarven konnte, und seine Zeit in Raccoon City lange hinter ihm liegt, gründet er nach einer Reihe von Ereignissen, unter anderem mit seiner guten Freundin Jill Valentine, die BSAA (Bio-Terrorism Security Assessment Alliance) in 2005.

Zu den bekanntesten Einsätzen zählen sein Kampf gegen die Terrororganisation Veltro, die in Resident Evil: Revelations die Solarstadt Terragrigia auslöschen und das T-Abyss-Virus über die ganze Welt verbreiten wollen, indem sie die Weltmeere infizieren. All dies kann die BSAA mit Chris an ihrer Seite vereiteln.

Doch er hat den Verrat von Albert Wesker nie vergessen und so erfahren wir in Resident Evil 5, dass die beiden Erzfeinde im Anwesen eines Umbrella-Gründers aufeinander getroffen sind, noch bevor er in 2009 mit Sheva Alomar den Warlord Ricardo Irving im afrikanischen Kijuju sucht.

Der Kampf zwischen Chris und Jill, die gegen Wesker in 2006 antraten, hatte zur Folge, dass Chris alleine zurückkehrte, da beide in die Tiefen einer Schlucht stürzten. Bis hierhin hat der aufrechte Kämpfer immer wieder Verlust erlitten. Im späteren Verlauf seiner Mission in Afrika wird jedoch klar, dass sowohl Jill als auch Albert noch am Leben sind, dem er sich einmal mehr stellen muss, bevor es zum letzten Gefecht der beiden kommt – in dem er Albert Wesker ein für allemal vernichtet.

In „Resident Evil 6“ verändert sich viel für Chris Redfield © Capcom

Der Anfang vom Ende: Wo führt die Reise hin?

Chris geriet bis zu diesem Zeitpunkt immer wieder in Situationen, die ihm und seinen Angehörigen beinahe das Leben kosteten oder wirklich geliebte Seelen in den Tod schickten. Doch alles nimmt eine neue Stufe an, als er in Resident Evil 6 auf Ada Wong trifft, die sich später als einen bösartigen Ada-Klon von Neo-Umbrella entpuppt, die 2013 wiederum eine radikale Splittergruppe des Umbrella-Konzerns darstellen.

Der Ada Wong-Klon schafft es zu dieser Zeit gleich zweimal, seine gesamte BSAA-Einheit auszulöschen. Dazu kommt der Tod seines guten Freundes Piers Nivans, der sich für ihn und den Kampf gegen den Bioterrorismus opfert – und all das hinterlässt nachhaltig Spuren bei dem sich verändernden Chris Redfield.

In Resident Evil 7 arbeitet er zu einem viel späteren Zeitpunkt (in 2017) für Blue Umbrella – einer neue Organisation, die kurz gesagt die Fehler von Umbrella wieder gut machen möchte. Hier hilft er dem Protagonisten Ethan Winters, sich der Biowaffe der E-Serie (E-001) entgegenzustellen. Doch seine Geschichte und all seine Erlebnisse haben den aufrichtigen und für Recht und Ordnung kämpfenden Mann verwandelt. Was wir in Resident Evil 8 erfahren, denn hier geraten Ethan und Chris schließlich aneinander, der sich nicht nur in seinen Grundfesten verändert zu haben scheint, er begeht eine Gräueltat ohnegleichen an Ethan und seiner Familie.

Wo wird sein Weg in Resident Evil am Ende noch hinführen?

Chris Redfield begeht abscheuliche Tat in „Resident Evil 8“ © Capcom

