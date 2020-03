Ein bekannter Insider hat ein paar neue Informationen zu Resident Evil enthüllt, die abermals die Gerüchteküche befeuern. Aesthetic Gamer hat in der Vergangenheit bereits diverse Male richtig gelegen mit seinen Annahmen und konnte sich so ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit erarbeiten. Nun gibt Ryan (oder auch Dusk Golem) bezüglich des neuen Jahres ein paar Hinweise auf die nächsten Einträge im Franchise.

Resident Evil: Code Veronica erscheint nicht als Remake

Das Jahr 2021 soll die eine oder andere Überraschung für „Resident Evil“-Fans bereithalten. Denn laut dem Insider sei Resident Evil 8 nicht alles, was Capcom in der Hinterhand habe. Noch in 2021 soll ein weiterer Titel erscheinen. Zu „Resident Evil 8“ erklärt er, dass das Spiel in der First-Person-Ansicht, ähnlich wie Resident Evil 7, spielbar sein wird. Doch der Titel sei kein exklusiver VR-Titel. So weit, so vorstellbar. Aber es geht noch weiter.

The next year is going to be a pretty crazy time to be a Resident Evil fan. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 29, 2020

Im nächsten Jahr soll neben dem nächsten Haupteintrag im Franchise ein weiteres Spiel der Welt präsentiert werden. Resident Evil 3 soll also keineswegs das letzte Spiel in der Reihe bleiben, das Capcom neben „Resident Evil 8“ produzieren lässt. Im gleichen Atemzug gibt er jedoch zu verstehen, dass dies entgegen aktueller Gerüchte nicht „Resident Evil: Code Veronica“ sein würde. So gebe es zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf ein Remake von Code Veronica. Das Spiel soll sich nicht in Produktion und noch nicht einmal in Vorproduktion befinden. Das könnte sich in der Zukunft jedoch noch ändern.

Welches Resident Evil erscheint 2021?

Nun bleibt jedoch die Frage offen, welches Spiel aus der „Resident Evil“-Reihe neu aufgelegt wird in 2021 und ob es überhaupt ein Remake wird, das 2021 erscheint. Die Community spekuliert nun, dass es sogar ein neues Spin-off werden könnte. Ein Remake hält Aesthetic Gamer für ausgeschlossen:

„Es wird in den nächsten Jahren kein weiteres Remake nach Resident Evil 3 mehr folgen. Es gibt jedoch diverse andere Capcom-Games, die neu aufgelegt werden. Und zwar in der selben Art wie Resident Evil 2 und Resident Evil 3 mit der RE Engine, was wir sehr bald zu Gesicht bekommen werden.“

Zuvor wurde noch erwähnt, dass es ebenso wenig ein Remake zu Resident Evil 4 geben wird. Obwohl das die Community sehr befürworten würde, soll dies bis auf Weiteres gänzlich ausgeschlossen sein. Der Bedarf für ein Remake der älteren Games scheint wohl höher seitens Capcom.

Was meint ihr, was Capcom für 2021 planen könnte? Schreibt es uns gerne weiter unten in die Kommentare und diskutiert mit uns.