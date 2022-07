Resident Evil: Serien-Showrunner will Lady Dimitrescu

Seit letzter Woche läuft bei Netflix die neue Serie zu Capcoms Erfolgsreihe Resident Evil. Während die Serie bei Kritikern relativ gut wegkommt, sind Fans der Horror-Games bislang weniger angetan.

Bereits andere filmische Adaptionen der „Resident Evil“-Reihe waren nicht so erfolgreich, wie erhofft. Nun hagelt es für die neuerliche Umsetzung derart vernichtende Kritiken, wie bei kaum einer anderen Netflix-Serie.

Obwohl bisher noch vollkommen unklar ist, ob die Resident Evil-Serie überhaupt eine Fortsetzung erhalten wird, träumt Showrunner Andrew Dabb bereits von weiteren Staffeln, in denen bekannte Charaktere aus den Spielen auftauchen sollen – so auch Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village.

Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht die Familie von Albert Wesker, der den T-Virus für die Umbrella Corporation entwickelte. Doch der Showrunner möchte mehr. In einem Interview mit Polygon verriet er:

„Im Laufe der Serie will ich alles einbringen. […] Ich will Lady D, ich will das Pflanzenmonster […] Ich will alles, aber vernünftig [und] verantwortungsbewusst im Laufe der Zeit.“