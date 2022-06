Resident Evil auf Netflix: Offizieller Trailer teasert blutige Horrorsause

Netflix hofft, dass die neue Horrorshow Resident Evil ein echter Erfolgshit wird. Die ersten Teaser-Trailer konnten die Fangemeinde der beliebten Spielereihe auf die nächste Realfilmserie einstimmen.

Und jetzt während der Netflix Geeked Week wurde sogar ein weiterer Trailer geteilt, und zwar der offizielle Trailer zur Serie, den ihr euch jetzt ansehen könnt! Wir haben ihn nachfolgend für euch eingebunden.

Resident Evil – Offizieller Trailer macht Lust auf mehr!

Im Grunde verrät der Trailer dabei nicht viel Neues, er zeigt jedoch recht stimmig auf, was uns in der neuen „Resident Evil“-Adaption erwartet.

So sehen wir eine Vielzahl an Monstern, die sich allesamt an die Originalvorlage orientieren – darunter eine recht unangenehme Spinne, der wir lieber nicht im Dunkeln begegnen möchten. Außerdem sind nun erstmals die blutrünstigen Cerberus (Zombiehunde) zu sehen. Cool ist vor allem auch die Kettensäge der Protagonistin. Allerdings würden wir die eher einem anderen Franchise zuordnen.

Wird es Überraschungen geben? Der Trailer endet relativ kryptisch, was vermuten lässt, dass die Verantwortlichen noch ein paar Ideen zurückhalten. Was das wohl sein wird? Noch eine Überraschung, die sich an das Original orientiert? Eingefleischte Fans ahnen, was sich hier im diesem Tank befindet.

Dank einem Interview von Comicbook wissen wir, dass die Produzenten rund um Showrunner Andrew Dabb und den ausführenden Produzenten Mary Leah Sutton, Robert Kulzer und Oliver Berben präzise Pläne mit der Serie haben. So sei das Ende der Serie allerdings davon abhängig, wie gut die Serie auf der VoD-Plattform ankomme:

„Je länger wir auf Sendung sind, desto mehr lustige Sachen können wir natürlich machen und desto mehr Dinge können wir einbringen.“

Auf halber Strecke wollen sie einige Elemente verbauen, die auf zukünftige Geschehnisse in der Story verweisen. Blöd wäre nur, wenn Netflix die Serie dann nach der ersten Staffel absetzt. Dann bleiben einige Dinge wohl unbeantwortet?

Der Cast von Resident Evil auf Netflix, in den Hauptrollen sehen wir:

Lance Reddick als Albert Wesker

Ella Balinska als Jade Wesker

Tamara Smart als junge Jade Wesker

Adeline Rudolph als Billie Wesker

Siena Agudong als junge Billie Wesker

Paola Núñez als Evelyn Marcus

Anthony Oseyemi als Roth

Lea Vivier als Susana Franco

Mpho Osei Tutu als Yen

Die „Resident Evil“-Serie auf Netflix wird über acht Episoden verfügen, die allesamt rund eine Stunde laufen. Alle Episoden stehen ab dem 14. Juli 2022 auf der VoD-Plattform bereit. Wir wünschen viel Spaß beim Bingen!