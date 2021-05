Resident Evil 8: 1. Lycan-Angriff überleben – Herausforderungen Unaufhaltbar & Früher Erfolg

Beim allerersten Durchlauf von Resident Evil 8 kommt ihr nach einem kleinen Prolog das erste Mal ins Dorf, wo es schon so richtig losgeht mit dem Horror, der euch im gesamten Spiel über erwartet. Obendrein werdet ihr das erste Mal mit den Lykanern (Lycans) konfrontiert, die euch nach ein paar gruseligen Ansätzen so richtig an die digitale Ethan-Gurgel wollen.

Recht überraschend ist dieser Spielabschnitt wichtiger, als man es anfänglich annehmen würde. Wenn wir den Angriff der Lykaner überleben, winkt zuerst eine solide Bronze-Trophäe: „Keine Likes für Lycans“, doch im Verborgenen gibt es hier noch mehr abzustauben.

Dieser Spielabschnitt ist nämlich ein Teil der versteckten Herausforderungen, die sich erst nach dem erfolgreichen Spielabschluss offenbaren. Im Detail warten hier 2 Herausforderungen, die ihr zeitgleich meistern könnt:

Früher Erfolg: Besiegt den Riesen-Werwolf Urias schon beim ersten Angriff im Dorf. Unaufhaltbar: Besiegt 30 Lykaner beim ersten Angriff im Dorf.

Wenn ihr das Spiel das erste Mal beendet habt (egal auf welchen Schwierigkeitsgrad), seht ihr euren Challenge-Fortschritt.

Resident Evil 8: Früher Erfolg und Unaufhaltbar meistern!

Nun stellt sich die Frage, wie wir diese beiden Herausforderungen bestmöglich meistern können? Und während wir euch raten könnten, zu warten, bis ihr Unendliche Munition mit einigen Waffen eurer Wahl freigeschaltet habt, wollen wir wie so oft nicht warten und die Challenge sofort meistern. Aber geht das überhaupt nach dem 2. Spieldurchlauf?

In jedem Fall muss es ein New Game+ sein, denn ansonsten habt ihr nicht ausreichend Munition bis zu diesem Spielabschnitt. Im New Game+ nehmt ihr jedoch eure übrige Ausrüstung aus dem 1. Durchlauf mit. Doch selbst dann ist es nicht garantiert, dass ihr Früher Erfolg und Unaufhaltbar sofort meistert.

Es ist nicht unbedingt einfach 30 Lykaner und den Riesen-Werwolf Urias in einem Rutsch zu besiegen, aber unter bestimmten Voraussetzungen schafft ihr es sogar beim 2. Run.

30 Lykaner töten? Mit ordentlich Bumms kein Problem! © Capcom

Wenn ihr auf dem Schwierigkeitsgrad Anfänger gestartet seid, und dann zum Standard-Schwierigkeitsgrad wechseln möchtet, habt ihr am Ende des 1. Durchlaufs ausreichend Waffen und Munition gesammelt, sodass ihr im New Game+ auf Standard keine Probleme habt. Ihr könnt ganz einfach die 30 Werwölfe mit eurer Schrotflinte und dem Gewehr wegpusten, während ihr euch ein paar Magnum-Patronen für den Urias-Miniboss aufspart.

Bedenkt jedoch, dass es ein zeitlich bedingter Spielabschnitt ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt tritt „Überleben Sie den Lycan-Angriff“ in Kraft und dann ist der Spielabschnitt vorüber. Schrotet also, was das Zeug hält!

Schwieriger wird es da schon beim 2. Run auf Veteran. Ihr werdet im Normalfall nicht ausreichend Munition für eure übrigen Waffen aus dem 1. Run (Standard) haben. Von daher rate ich euch, versucht es erst gar nicht.

Wenn ihr es trotzdem versuchen möchtet, geht wie folgt vor:

Startet den letzten Spielstand vor dem Ende des Endgegners Miranda. Verkauft alles, was ihr habt, um so: ausreichend Durchschlagskraft und Munition für Miranda zu haben &

ausreichend Munition für die Lykaner im Gepäck zu haben beim 2. Run Legt den Fokus hier auf ein oder zwei Waffen! Überlegt also, ob ihr nicht eine von mehreren Pistolen oder Schrotflinten verkaufen möchtet, damit ihr mehr Geld für Munition, Minen und Rohrbomben habt.

Investiert dann alles in Munition und wertet eine oder zwei Waffen mit Fokus komplett auf. Spart zudem so viel Heilmittel ein, wie es geht bei Miranda, damit ihr noch einiges gegen Urias übrig habt. Am Ende: Mit mehr Feuerkraft als nötig den 1. Spielstand abschließen und nun auf Veteran starten!

Unaufhaltbar und Früher Erfolg könntet ihr mit diesen Waffen meistern – mehr Munition benötigt ihr allerdings für beides! © Capcom

Wie gesagt, die Erfolgschance ist nicht sehr hoch, zumal die Lykaner auf Veteran einiges mehr austeilen als auf Standard. Aber wer die Herausforderung sucht und liebt, kann diesen Weg gerne versuchen, um die Challenges frühestmöglich abzuschließen ohne Unendlich Munition.

Im Kampf selbst könnt ihr euch immer wieder in den Häusern verstecken und so offene Areale entgehen, um nicht von mehreren Seiten angegriffen zu werden. Zudem kommen die Lycans dann oft nur von einer Seite (zum Beispiel, wenn ihr euch im Keller des zweiten Hauses befindet). Bedenkt jedoch die Zeit. Im Idealfall lauft ihr also wie im Söldner-Modus wie ein irrer Ethan durch die Gegend von einem Lycan zum nächsten und schickt ihn in die Hölle, aus der er gekommen ist. Gleiches gilt für Urias, wobei ihr hier schon vorsichtiger sein solltet. Sein monströser Hammer kann euch verheerenden Schaden zufügen. Bleibt also unbedingt auf Abstand. Minen halten euch zudem den Rücken frei – das bietet sich vor allem in den Gassen an, in denen die Lykaner aus zwei Richtungen kommen.

Wenn Zeit jedoch keine Rolle spielt, um Unaufhaltbar und Früher Erfolg zu meistern, könnt ihr nach einigen Spielabläufen immer wieder hier her zurückkehren und die Herausforderung dann meistern, wenn ihr zum Beispiel Alle Waffen freigeschaltet habt wie die stärkeren Wummen S.T.A.K.E und Co.

Blöd nur, dass die erste Schreibmaschine in der Kirche des Dorfes nach dem 1. Angriff der Lykaner auf euch wartet. Heißt, ihr müsst den Prolog nochmal spielen und könnt es nur dann versuchen. Wenn ihr sterbt, startet ihr jedoch direkt vor dem Angriff der Lykaner. Ihr könnt es so zumindest direkt noch einmal versuchen.