Dieser Teil unserer Lösung von Resident Evil 8 ist für jene ausgerichtet, die das Lycaner-Nest erfolgreich überlebt haben und nun ein Wörtchen mit Heisenberg reden müssen. Wir verraten euch, wie ihr in der Fabrik euren Weg finden, wo sich sowohl die Relief-Kokille als auch die Zahnrad-Kokille befindet und was ihr tun müsst, nachdem ihr den Strom in der alten Bruchbude wieder an bekommen habt.

Resident Evil 8 – Heisenbergs Fabrik betreten (Lösung)

Kehrt zum Altar zurück, also dorthin, wo Duke bereits seit geraumer Zeit sein Geschäft hat. Interagiert nun, nachdem ihr euch am Shop mit Materialien eingedeckt und an der Schreibmaschine den Fortschritt gespeichert habt, mit dem Altar und setzt dort nach und nach die vier Flakons ein. Schnappt euch dann den Kelch des Giganten und lauft damit zum Zeremonienplatz im Westen, wo ihr den Kelch in den Sockel setzt und weit nach unten fahrt.

Kelch des Giganten (Wichtig): Erhaltet ihr, wenn ihr alle vier Flakons im Altar versenkt habt

Viel könnt ihr nicht machen, daher bleibt euch nichts anderes übrig als Heisenbergs Einladung anzunehmen und seine Fabrik zu betreten. Lauft dafür einfach über die große Steinbrücke, die aus dem Wasser aufgetaucht ist, nachdem ihr den Kelch des Giganten in den Sockel beim Zeremonienplatz eingesetzt habt. Betretet das Gelände der Fabrik. Viel gibt es dort nicht zu entdecken, also führt euch euer Weg geradewegs in die Höhle des Löwen.

Im Inneren der Fabrik angekommen nehmt ihr die Tür zu eurer Linken und folgt dem Verlauf, bis ihr den Raum mit dem abgehangenen Schreibtisch findet. Interagiert mit dem Vorhang, um die Geschichte voranzutreiben. Wartet das Gespräch mit Heisenberg ab und ihr landet zu aller Überraschung ein Stockwerk tiefer, zusammen mit einer weiteren Gestalt aus dem Land der Alpträume.

Um vor dem grausigen Propellermann zu flüchten, müsst ihr einfach nur dem Verlauf des Gangs folgen, einmal sehr früh rechts abbiegen und euch unter dem Hindernis aus Eisenschrott hinweg ducken. Am Ende des Gangs interagiert ihr mit dem Müllschacht, um in diesen hinein zu klettern und das garstige Wesen hinter euch zu lassen. Ihr landet in einer Müllhalde und müsst nun einfach nur zu der gelben Leiter laufen, die auf der anderen Seite hängt.

Natürlich findet ihr in diesem großen Gebiet reichlich Metallschrott, doch auch einige experimentelle Soldaten warten auf euch, sobald ihr die Leiter erreicht habt. Öffnet am Ende des Gangs den Lüftungsschacht und kriecht hinein. Auf der anderen Seite hat der Duke netterweise seinen Shop aufgemacht, ihr könnt euch also neu eindecken, bevor ihr euren Weg fortsetzt.

Polykristalliner Schädel (Schatz): Wird von einem der Zombies in der Müllhalde fallen gelassen

©Capcom

Resident Evil 8 – Aus der Fabrik flüchten, die Kokillen finden (Lösung)

Habt ihr euch beim Duke wieder mit Munition und was ihr sonst noch benötigt habt eingedeckt, ist es an der Zeit, die Flucht aus der Fabrik fortzusetzen. Lauft durch die Tür im Norden und folgt ihr bis in einen kleinen Raum, wo ihr die rot leuchtende Steuereinheit an der Tür zerschießen müsst. Erledigt die Zombies hinter der Tür und folgt dann dem Gang dahinter. Da der Schaltkasten im nächsten Raum nicht genug Strom hat, müsst ihr die Treppe nach unten gehen und die Gießerei aufsuchen.

Wenn ihr das erste Mal in der Fabrik eine Leiter nach oben klettert und dort die vielen Soldaten an Haken baumeln seht, schießt einen davon runter, um eine Trophäe zu erhalten.

Resident Evil 8 – Die Relief-Kokille finden (Lösung)

In der Gießerei findet ihr eine Vertiefung in der Wand, doch ohne Kokille könnt ihr nicht das Objekt herstellen, das ihr hier benötigt. Folgt also stattdessen dem Gang im Norden bis zu seinem Ende und sucht den kleinen Raum hinter dem Experiment auf, wo ihr die große Truhe öffnet. So erhaltet ihr zwar die Relief-Kokille, aber natürlich wacht auch der Zombie mit dem Bohrarm auf, daher ist es eine gute Idee, vor dem Öffnen der Truhe eine Mine zwischen euch und dem Zombie zu legen.

Gelbquarz (Schatz) : Befindet sich in dem kleinen, weißen Schrank im Gang nördlich der Gießerei. Muss mit einem Dietrich geöffnet werden

: Befindet sich in dem kleinen, weißen Schrank im Gang nördlich der Gießerei. Muss mit einem Dietrich geöffnet werden Relief-Kokille (Wichtig) : Findet ihr in der schwarzen Truhe hinter dem experimentellen Zombie. Wird für die Flucht aus der Fabrik benötigt. Kombiniert es mit der Apparatur in der Gießerei und ihr erhaltet das Pferderelief

: Findet ihr in der schwarzen Truhe hinter dem experimentellen Zombie. Wird für die Flucht aus der Fabrik benötigt. Kombiniert es mit der Apparatur in der Gießerei und ihr erhaltet das Pferderelief Kristallines Herz (Schatz): Wird von dem experimentellen Zombie mit dem Bohrarm hinterlassen, nicht vergessen

©Capcom

Resident Evil 8 – Die Zahnrad-Kokille finden (Lösung)

Kehrt nun zu der Schmiede-Apparatur in der Gießerei zurück und fügt dort die Kokille ein, womit ihr schließlich das Pferderelief erhaltet. Dadurch wird ein Geheimgang freigelegt. Springt im neuen Raum in Richtung Norden nach unten, um den Maschinenraum zu erreichen, wo ihr eure Reise nur sicher fortführen könnt, wenn ihr die roten Steuereinheiten auf den Apparaturen schießen müsst, damit diese sich nicht mehr bewegen.

Die Apparaturen bewegen sich immer im gleichen Takt und das heißt, dass die Leuchten stets an der gleichen Stelle etwas länger verweilen. Versucht diesen Punkt anzuvisieren und schießt, sobald sich die Leuchte in dieses Fenster hineinbewegt. Habt ihr die zweite Apparatur zum Stehen gebracht, können Zombies euch erreichen. Platziert Minen und/oder schießt mit dem Scharfschützengewehr, um diese sicher auszuschalten.

Für die letzte Steuereinheit müsst ihr euch ducken, damit ihr sie durch die letzte Apparatur hindurch treffen könnt. Im Anschluss ist der Weg frei und ihr könnt die Leiter dahinter empor steigen. In dem neuen Bereich könnt ihr die Tür zur Gießerei entriegeln und eine brüchige Wand am Fuß der Treppe weg sprengen. Hinter der weg gesprengten Wand findet ihr den Gegenstand Mechanisches Teil (Zylinder), einen von zwei Schätzen, die kombiniert einen sehr wertvollen Gegenstand ergeben.

Folgt ihr nun außerdem der Treppe wieder nach oben, könnt ihr den Raum hinter der Sicherheitstür betreten, wo ihr die Karte der Fabrik (untere Bereiche) findet. Außerdem findet ihr dort den Akteneintrag Entwicklungsnotiz 1 und natürlich die nächste Kokille, die ihr benötigt. Der Soldat am südlichsten Punkt des Gangs wird sich nun aktivieren, wenn ihr ihn wieder passiert. Aber solche Tricks kennt ihr von „Resident Evil 8“ ja schon.

Magnummunition : Befindet sich in dem Schreibtisch vor Heisenbergs Unterkunft , muss mit einem Dietrich geöffnet werden

: Befindet sich in dem Schreibtisch , muss mit einem Dietrich geöffnet werden Mechanisches Teil (Zylinder) : Teil von zwei Schätzen, die kombiniert werden können. Liegt hinter der brüchigen Wand im Generatorraum. Der zweite Teil liegt in Heisenbergs Unterschlupf

: Teil von zwei Schätzen, die kombiniert werden können. Liegt hinter der brüchigen Wand im Generatorraum. liegt in Heisenbergs Unterschlupf Karte der Fabrik (untere Bereiche) : Liegt in dem Raum hinter dem Generatorraum

: Liegt in dem Raum hinter dem Generatorraum E ntwicklungsnotiz 1 (Akte) : Befindet sich in dem Raum hinter dem Generatorraum

: Befindet sich in dem Raum hinter dem Generatorraum Zahnrad-Kokille (Wertvoll) : Wird für die Flucht benötigt, liegt ebenfalls in dem kleinen Zimmer hinter dem Generatorraum, damit kann der Gegenstand Großes Zahnrad hergestellt werden

: Wird für die Flucht benötigt, liegt ebenfalls in dem kleinen Zimmer hinter dem Generatorraum, damit kann der Gegenstand hergestellt werden Kristallines Herz (Schatz): Wird von dem experimentellen Zombie fallen gelassen, der sich nach Auffindung der Kokille aktiviert

©Capcom

Resident Evil 8 – Aus der Fabrik flüchten, mit Notstrom (Lösung)

Lauft mit der neuen Kokille nun zurück in die Gießerei und benutzt erneut die Schmiedeapparatur, dieses Mal jedoch, um das Große Zahnrad herzustellen. Mit diesem Zahnrad geht es dann wieder in den Generatorraum, wo ihr nun das Zahnrad an den Generator anschließt, um wieder Saft in dem Laden zu haben. Natürlich wird euch nun abermals einer der Soldaten mit Bohrarm angreifen, um den Kampf simpler zu gestalten könnt ihr um das Metallkonstrukt vor dem Generator laufen und so stets aus der Reichweite des Zombies bleiben.

Solltet ihr noch Munition für die Schrotflinte haben, spart sie euch für den nächsten Bereich auf, denn dort wartet auch schon das nächste dieser Experimente auf euch. Bedenkt, dass diese Gegner schneller getötet werden können, wenn ihr die rote Steuereinheit auf ihrer Brust trefft. Ihr könnt aber auch die blau leuchtenden Spulen anschießen, um diese zu überladen und dem nahen Soldaten dadurch Schaden zuzufügen. Natürlich ist es auch möglich, dem Feind komplett durch Schleichen zu entgehen.

Kristallines Herz (Schatz) : Wird von den besiegten experimentellen Soldaten fallen gelassen

: Wird von den besiegten experimentellen Soldaten fallen gelassen Großer Kristall (Schatz): Hängt an dem gelben Lautsprecher über der Tür in dem kleinen Raum im Südwesten

Geht die Leiter hoch, erledigt hier noch einen Bohrarm-Gegner und zerschießt die fünf Kontrollleuchten der Tür, um den Weg freizumachen. Bahn euch nun euren Weg, bis ihr in Untergeschoss 3 auf den nächsten Feind trefft, einen experimentellen Soldaten mit zwei Borharmen. Dieser Gegner hat seine rot leuchtende Schwachstelle auf dem Rücken, daher solltet ihr auf Explosivwaffen setzen. Sich zurückzuziehen und dabei Minen zu legen ist beispielsweise eine effektive Methode, um diesen Feind zu töten.

Zerstört nun die Kontrollleuchten an der nächsten Tür und ihr könnt endlich den Aufzug rufen, um den Gang im Süden zu erreichen und euren Weg fortzusetzen. Bei eurer weiteren Erkundung werdet ihr natürlich nochmals auf Soldaten mit Doppelbohrkopf treffe, geht also sparsam mit eurer Munition um und sucht jeden Raum so lange ab, bis dieser als vollständig erkundet gewertet wird, damit ihr nicht versehentlich lebensnotwendige Munition verpasst.

Den zweiten Doppelbohrarm-Zombie könnt ihr zusätzlich zu den blau leuchtenden Gerätschaften locken, um diese mit einem gezielten Schuss zu überlasten und den Feind damit kurzzeitig bewegungsunfähig zu machen. Hinter der nächsten Sicherheitstür wird Propeller-Mann durch die Wand brechen, flüchtet dann einfach in den südlichen Gang, lauft bis zu seinem Ende und interagiert dort mit dem Griff an der rechten Seite der Eisentür.

Großes Kristallines Herz (Schatz) : Wird von dem Gegner mit den zwei Bohrarmen fallen gelassen

: Wird von dem Gegner mit den zwei Bohrarmen fallen gelassen Schreibmaschine (Speicherpunkt): In Dukes Laden ganz im Süden von Untergeschoss 3

©Capcom

Resident Evil 8: Operationssaal, Langer Lauf für Wolfsbane (Lösung)

Nachdem der Hilfsgenerator angeschmissen wurde könnt ihr nördlich des Generators den Knopf drücken und damit Zugang zum Operationssaal erhalten, in welchem ihr manch nützliches Item finden könnt. Natürlich bricht ein Feind durch die Tür zum hinteren Bereich des OP-Saals, sobald ihr euch dieser nähert. Schaltet ihn erst einmal aus, damit ihr euch anschließend in Ruhe umsehen könnt. Ihr findet im letzten Raum eine interessante Aufnahme und die Verbesserung Langer Lauf (M1851 Wolfsbane).

Dietrich : Im OP-Saal, auf der Nordseite auf einem Tisch

: Im OP-Saal, auf der Nordseite auf einem Tisch Kristallines Herz (Schatz) : Wird von dem Bohrer fallen gelassen

: Wird von dem Bohrer fallen gelassen Langer Lauf (M1851 Wolfsbane) : Im hinteren Zimmer des OP-Saals

: Im hinteren Zimmer des OP-Saals Operationsprotokoll: Spielt dafür das Gerät neben dem Koffer mit der Verbesserung ab

Damit endet dieser Abschnitt unserer Lösung zu Resident Evil 8: Village. Doch bereits im nächsten Abschnitt geht es direkt weiter und dort verraten wir euch nicht nur, wie ihr den Schlüssel von Heisenberg herstellt und aus einer weiteren Kokille die Kugel für das Kugellabyrinth schmiedet, sondern auch wie ihr sowohl den experimentellen Sturm-Soldaten tötet als auch den Chef dieser Fabrik: Heisenberg.