Solltet ihr in Schloss Dimitrescu bereits das Rätsel im Badehaus abgeschlossen haben und seid in den Weinkeller hinab gestiegen, dann seid ihr hier absolut richtig. Denn in diesem Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 setzen wir genau dort an und verraten euch, wie ihr nun in Lady Dimitrescus Gemächer gelangt, wie ihr das Rätsel im Konzertsaal löst und wie ihr die zweite der grausigen Schwestern besiegt.

Resident Evil 8 – Lady Demitrescu Gemächer finden, Abschnitt 2 (Lösung)

Im Weinkeller angekommen findet ihr in der linken Ecke, direkt unterhalb der Leiter, eine Wächterziege zum zerstören. Eure eigentliche Aufgabe besteht jedoch darin, dem Verlauf des Kellers zu folgen. Dabei werden sich euch einige Gegner in den Weg stellen, die urplötzlich aus dem Blut heraus auftauchen können. Denkt daran, Gegnern die Waffen aus der Hand zu schießen und abseits davon immer auf den Kopf zu zielen.

Habt ihr den eigentlichen Weinkeller erreicht und wollt diesen durchqueren, werden mehrere Untote aus dem Blut aufsteigen und euch angreifen. Da einer davon auch im Raum hinter euch spawnt, müsst ihr die Gegner voraus möglichst schnell erledigen. Wer es sich leisten kann und Pistolen- beziehungsweise Flintenmunition sparen möchte, setzt eine Rohrbombe oder Mine ein und erledigt so viele Gegner auf einmal wie nur möglich. Alle anderen setzen auf Ausweichen und Kopftreffer.

Denkt daran, in „Resident Evil 8“ stets nach Materialien und zerstörbaren Kisten Ausschau zu halten. Geht die Stufen hinauf, erledigt den letzten Gegner vor Ort und zieht an dem gelben Griff des Zugseils. Ihr landet auf der Terrasse und könnt von dort einen kleinen Raum erreichen, in welchem eine Schreibmaschine steht. Nutzt dies, um euren Fortschritt zu speichern. Betretet dann, nach einer kurzen Unterbrechung, Lady Dimitrescus Gemächer.

Wächterziege #5 : Am Startpunkt des Weinkellers

: Am Startpunkt des Weinkellers Kristalliner Schädel (Schatz) : Kann von einem der Untoten im Weinkeller fallen gelassen werden

: Kann von einem der Untoten im Weinkeller fallen gelassen werden Schreibmaschine (Speicherpunkt) : In dem kleinen Raum, der über die Terrasse erreicht werden kann

: In dem kleinen Raum, der über die Terrasse erreicht werden kann Lady Dimitrescus Tagebuch (Akte) : Liegt in Lady Dimitrescus Gemächern, auf dem kleinen Sofa gegenüber der Tür

: Liegt in Lady Dimitrescus Gemächern, auf dem kleinen Sofa gegenüber der Tür Kinderwiege : Steht vor der Tür in dem Flur, kann untersucht werden, hat aber keinen Nutzen

: Steht vor der Tür in dem Flur, kann untersucht werden, hat aber keinen Nutzen Lady Dimitrescus Schlüssel (Wichtig): Hängt beim Kerzenhalter, direkt neben dem Fenster, dort, wo zuvor der Schminktisch der Lady stand

©Capcom

Resident Evil 8 – Kellergewölbe, Maske der Trauer (Lösung)

Schnappt euch nun links der Position, wo Lady Dimitrescus Schminktisch stand, Lady Dimitrescus Schlüssel, um diesen Raum verlassen zu können. Sobald ihr die Tür mit dem Schlüssel geöffnet habt, gibt es eine kurze Sequenz mit der Lady und ihr findet euch erneut im Untergeschoss wieder. Folgt einfach dem Verlauf, bis ihr am Ende eines schmalen Durchgangs einen gelb markierten Hebel findet, mit dem ihr interagieren könnt, um das Kellergewölbe dahinter zu erreichen. Seht euch dort in Ruhe um, bevor ihr schließlich mit dem nächsten Schalter interagiert.

Lady Dimitrescu wird nun abermals auftauchen und dem armen Ethan die Hand abtrennen. Doch keine Sorge, damit seid ihr noch lange nicht am Ende. Doch gilt es nun, nicht nur die Hand zurückzubekommen, sondern auch aus dem Gewölbe zu flüchten. Dafür gibt es einen kleinen Trick, wie ihr euch die Lady auf Abstand haltet und an ihr vorbei schlüpfen könnt, um hinter sie zu gelangen.

Nutzt dafür die gestapelten Waren, die in einigen Bereichen stehen und sich perfekt dafür eignen, die Lady hier in den Kreisverkehr zu bitten. Folgt sie euch um die Kisten und Fässer herum, könnt ihr in den Gang mit dem Arm zurückkehren und diesen von dem Schalter lösen. Jetzt wird es aber noch schlimmer, denn nun müsst ihr Lady Dimitrescu dazu bringen, die Eisenstangen zu zerstören, die euch von der Freiheit trennen.

Um dies zu erreichen lauft ihr von dem Schalter aus nach Westen, zu den besagten Stangen, und wartet, bis Lady Dimitrescu euch dorthin folgt. Dann gilt es, sie erneut zu umgehen, indem ihr um das Gerümpel herum lauft und zum Schalter, beziehungsweise in die Richtung des Schalters zu lauft. Die Lady wird versuchen, euch den Weg abzuschneiden, und zerstört die Eisenstangen. Nun müsst ihr sie nur noch näher kommen lassen, abhängen und abhauen.

Abgetrennte Hand (Wichtig) : Muss eingesammelt werden, damit die Möglichkeit freigeschaltet wird, dass die Lady die Eisenstangen zerstört

: Muss eingesammelt werden, damit die Möglichkeit freigeschaltet wird, dass die Lady die Eisenstangen zerstört Maske der Trauer (Wichtig): Eine der Masken, die ihr für die Engelsstatuen benötigt. Befindet sich auf der Skulptur hinter der Tür, die nur mit Lady Dimitescus Schlüssel geöffnet werden kann

Flüchtet also nun in den Gang im Norden und folgt den Stufen weiter nach unten. Dort angekommen interagiert ihr mit der Tür und öffnet diese, indem ihr Lady Dimitrescus Schlüssel verwendet. In dem Raum dahinter schnappt ihr euch die Maske der Trauer, damit ein Mechanismus in Gang gesetzt wird, der euch aus dem Keller herausholt. Klebt euch den ollen Arm einfach wieder an und kehrt dann in den Innenhof zurück, dieses Mal jedoch mit dem Schlüssel der Lady in der Hosentasche.

©Capcom

Resident Evil 8 – Klavier-Rätsel, Schmiedeeiserner Schlüssel (Lösung)

Sobald ihr wieder im Innenhof seid, könnt ihr die Tür im Norden mit dem Schlüssel der Lady öffnen. Ihr könnt aber natürlich auch in das Schloss zurückkehren, um beispielsweise beim Duke zu handeln oder Räume aufzusuchen, die ihr noch nicht komplett erforscht habt. Seid jedoch gewarnt, Lady Dimitrescus wandelt nun frei in dem Schloss umher und kann euch jederzeit über den Weg laufen. Sobald ihr soweit seid, schließt die Tür im Norden des Innenhofs auf und nehmt euch erst einmal direkt gegenüber die Karte des Schlosses.

Euer Weg führt euch nun nach Osten, in den Konzertsaal, wo weitere Gegner auf euch warten, sich aber auch im oberen Stockwerk, in dem nordwestlichen Raum, die Kugel (Blume und Schwerter) finden lässt, die ihr für das hiesige Kugellabyrinth benötigt. Vor allen Dingen müsst ihr hier jedoch das Rätsel am Klavier lösen, um endlich den Schmiedeeisernen Schlüssel zu erhalten.

C – Die siebte Taste von rechts

– Die siebte Taste von rechts G – Drei Tasten links von dem ersten C

– Drei Tasten links von dem ersten C H – Zwei Tasten links vom letzten G

– Zwei Tasten links vom letzten G A – Eine Taste nach links vom letzten H

– Eine Taste nach links vom letzten H A – Die gleiche Taste nochmal

– Die gleiche Taste nochmal D – Drei Tasten nach rechts vom letzten A

– Drei Tasten nach rechts vom letzten A C – Eine Taste nach links vom letzten D

– Eine Taste nach links vom letzten D D – Eine Taste nach rechts vom letzten C

– Eine Taste nach rechts vom letzten C E – Eine Taste nach rechts vom letzten D

– Eine Taste nach rechts vom letzten D E – Die gleiche Taste nochmal

Solltet ihr trotz unserer Lösung zu Probleme haben, die richtigen Tasten zu drücken, könnt ihr euch auch an der Anzeige des Spiels orientieren, eure Eingabe wird nämlich immer visuell dargestellt. Habt ihr die Melodie richtig gespielt, erhaltet ihr den äußerst wichtigen Gegenstand Schmiedeeiserner Schlüssel, den ihr noch mehrfach in „Resident Evil 8: Village“ verwenden könnt. Sollte euch bei eurem Weg in die Bibliothek nun die Lady begegnen, könnt ihr den jeweils anderen der beiden Wege einschlagen, die zu der entsprechenden Tür führen.

Karte des Schlosses (Nebengebäude) : Befindet sich in dem Raum, den ihr mit Lady Dimitrescus Schlüssel betreten könnt, nördlich des Innenhofs

: Befindet sich in dem Raum, den ihr mit Lady Dimitrescus Schlüssel betreten könnt, Mitteilung der Oberkammerherrin (Akte) : Liegt auf einer Kommode im oberen Stock , in dem Flur zwischen Bibliothek und Konzertsaal

: Liegt auf einer , in dem Flur zwischen Bibliothek und Konzertsaal Folgebeobachtung (Akte) : Liegt auf einer Kommode im Konzertsaal , gegenüber der westlichen Tür

: Liegt auf einer , gegenüber der westlichen Tür Notiz über Insekten (Akte) : Befindet sich im Konzertsaal, im unteren Bereich. Liegt auf einem kleinen, runden Tisch beim Klavier

: Befindet sich im Konzertsaal, im unteren Bereich. Liegt auf einem kleinen, runden Tisch beim Klavier Kugel (Blume und Schwerter) : Dieser wichtige Gegenstand liegt ebenfalls im Konzertsaal, im oberen Stock, in einer kleinen Schatulle im nordwestlichen Raum . Ihr braucht die Kugel, um mit dem Kugellabyrinth im Kaufmannszimmer interagieren zu können

: Dieser wichtige Gegenstand liegt ebenfalls im Konzertsaal, im oberen Stock, in einer kleinen Schatulle . Ihr braucht die Kugel, um mit dem interagieren zu können Schmiedeeiserner Schlüssel (Wichtig) : Erhaltet ihr, sobald ihr das Klavier-Rätsel im Konzertsaal gelöst hat. Mit dem Schlüssel könnt ihr auch den optionalen Bereich das Ehrengemach betreten

: Erhaltet ihr, sobald ihr das gelöst hat. Mit dem Schlüssel könnt ihr auch den optionalen Bereich das betreten Kristallfragment (Schatz): Im südlichen Bereich des Obergeschosses des Konzertsaals, steckt in einem Balken und muss herunter geschossen werden

©Capcom

Resident Evil 8 – Kampf in der Bibliothek, Maske der Freude (Lösung)

Habt ihr die Bibliothek erreicht, kommt es zum zweiten Kampf gegen eine der lieblichen drei Töchter der Lady Dimitrescu. Ihr benötigt wieder den kalten Wind von draußen, um die Untote überhaupt verletzen zu können. Dies ist möglich, indem ihr einen Schalter an der westlichen Holzsäule umlegt. Das Deckenfenster öffnet sich und die Vampirlady kann angegriffen werden. Kopftreffer sollten selbstverständlich sein.

Da die Fenster sich nach einer Weile wieder schließen, solltet ihr den Hebel im Blick behalten. Seht ihr, dass der Hebel sich wieder senkt, solltet ihr dorthin zurückkehren, um ihn erneut nach unten zu drücken. Dies geht jedoch erst, nachdem die Fenster wieder komplett verschlossen sind. Solltet ihr die Fenster öffnen, während eure Gegnerin im Schatten lauert, wird diese nicht mehr in die Mitte kommen. Ihr müsst sie dann selbst jagen. Daher wäre es perfekt, wenn ihr sie zuerst ins Zentrum unter dem Fenster lockt.

Sollte euch die Munition ausgehen so seid gewiss, dass es in der Bibliothek je nach Spieleinstellungen Nachschub zu finden gibt. Dieser befindet sich sowohl in den Regalen, als auch in einer Kommodenschublade und einer zerbrechlichen Vase. Habt ihr euch zur Genüge in dem Raum umgesehen und den Kristallenen Torso der toten Vampirdame eingesammelt, verlasst die Bibliothek nach Westen und betretet die Halle der Freude, wo ihr die Maske der Freude findet.

Kristallener Torso (Schatz) : Bleibt zurück, nachdem ihr die Tochter der Lady Dimitrescu getötet habt, vergesst nicht ihn einzusammeln

: Bleibt zurück, nachdem ihr die Tochter der Lady Dimitrescu getötet habt, vergesst nicht ihn einzusammeln Maske der Freude (Wichtig): Die zweite der vier Masken, die ihr für eure Flucht aus dem Schloss sammeln müsst

Damit endet ein weiterer Abschnitt eurer Odyssee im Schloss Dimitrescu, doch ihr nähert euch dem Ende dieses Alptraums. Im nächsten Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 verraten wir euch, wie ihr das Glockenrätsel löst, wo ihr die letzten zwei Masken für die Halle der Vier findet und wie ihr Lady Dimitrescu töten könnt.