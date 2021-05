Hey, ihr habt es bis hierher geschafft, das heißt, ihr habt den ersten Abschnitt im Dorf hinter euch gebracht und schon eure ersten Lycaner über den Haufen geschossen. In diesem Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 setzen wir dort an, wo wir euch zuvor verlassen hatten: Ethan hat den Angriff einer Horde Werwölfe überlebt und eine sehr merkwürdige Hexe getroffen.

Nun gilt es, beim Dorfanger nach zwei Schlüsselfragmenten zu suchen, ohne die ihr nicht nach Schloss Dimitrescu reisen könnt. In unserer Lösung verraten wir euch, wo ihr das Jungfernfragment und das Dämonenfragment findet.

Resident Evil 8 – Dorfanger, das Jungfernfragment (Lösung)

Nachdem die alte Hexe euch wieder verlassen habt, könnt ihr euch ein wenig umsehen, außer einer Notiz im westlichen Gebäude werdet ihr zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts weiter finden können, lauft also weiter nach Norden und betretet den Friedhof, wo ihr auf der rechten Seite einen kleinen Schrein und damit den Akteneintrag Aushang Wächterziegen finden könnt. Danach sehen eure Möglichkeiten erneut beschränkt aus, weswegen wir euch in dieser Lösung empfehlen, direkt die Kirche zu betreten.

Resident Evil 8 – Einleitung & Dorf: Abschnitt 1 – Bolzenschneider, M1897, Lemi – Lösung 1

Gekritzelte Notiz (Akte) : Findet ihr im ersten Haus zu eurer Linken, nachdem ihr mit der Hexe gesprochen habt

: Findet ihr im ersten Haus zu eurer Linken, nachdem ihr mit der Hexe gesprochen habt Aushang Wächterziegen (Akte) : Direkt zu Beginn des Friedhofs, auf der rechten Seite, interagiert hierfür mit dem kleinen Schrein. Insgesamt findet ihr in „Resident Evil 8“ zwanzig dieser Wächterziegen . Zerstört sie alle und ihr habt eine Herausforderung geschafft, darüber hinaus erhaltet ihr eine Bronze-Trophäe.

: Direkt zu Beginn des Friedhofs, auf der rechten Seite, interagiert hierfür mit dem kleinen Schrein. Insgesamt findet ihr in „Resident Evil 8“ zwanzig dieser . Zerstört sie alle und ihr habt eine Herausforderung geschafft, darüber hinaus erhaltet ihr eine Bronze-Trophäe. Wächterziege #1 : Befindet sich in dem Altar mit der Akte „Aushang Wächterziegen“

: Befindet sich in dem Altar mit der Akte „Aushang Wächterziegen“ Wächterziege #2 : Steht auf dem Dach der Kirche

: Steht auf dem Grabstein (Wichtig) : Im westlichen Bereich des Friedhofs, in einem kleinen, überdachten Grab , das leider nicht betreten werden kann. Lösung: Kehrt zurück, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt, danach kann das Grab betreten werden. Den Grabstein im Inneren benötigt ihr, um den Schatz Donnas Kleinod zu erhalten

: Im westlichen Bereich des Friedhofs, in einem kleinen, überdachten , das leider nicht betreten werden kann. Lösung: Kehrt zurück, nachdem ihr besiegt habt, danach kann das Grab betreten werden. Den Grabstein im Inneren benötigt ihr, um den Schatz zu erhalten Geschnitztes Tier (Kopf): Dieser Schatz liegt im Brunnen östlich der Walkürenstatue, kann nur erreicht werden, wenn ihr bereits die Brunnenkurbel besitzt. Die Kurbel kann erst nach dem Tod von Lady Dimitrescu gefunden werden.

In der Kirche schnappt ihr euch das Jungfernfragment, das ihr für das Tor zum Schloss benötigt, außerdem findet ihr hier eine Schreibmaschine, an der ihr euren Fortschritt abspeichern könnt. Ihr könnt das Fragment sofort im äußeren Schlosstor einsetzen oder damit warten, bis ihr beide Teile habt, die Vorgehensweise macht keinen Unterschied. Ihr findet in der Kirche, auf einem Stuhl neben dem Altar, eine Karte, auf der beide Aufenthaltsorte der Fragmente notiert sind.

Jungfernfragment (Wichtig) : Befindet sich in der Kirche, auf dem Altar

: Befindet sich in der Kirche, auf dem Altar Karte : Liegt auf einem Stuhl rechts des Altars in der Kirche, zeigt euch die Aufenthaltsorte der beiden Fragmente an

: Liegt auf einem Stuhl rechts des Altars in der Kirche, zeigt euch die Aufenthaltsorte der beiden Fragmente an Kristallfragment (Schatz): Befindet sich in einem der Bilder, die über dem Altar, an dem Balken befestigt wurden. Schießt den Kristall herunter, um ihn einsammeln zu können

©Capcom

Es gibt noch ein Haus östlich der Statue, doch kann dieses erst betreten werden, nachdem ihr in „Resident Evil 8“ Lady Dimitrescu besiegt habt und in das Dorf zurückgekehrt seid. Eure aktuelle Aufgabe wird euch in dem Fall an diesem Gebäude vorbeiführen, ihr könnt es also gar nicht verfehlen. Zur Übersicht verraten wir euch hier schon mal die Lösung auf die Frage, welche relevanten Gegenstände ihr im Unter- sowie im Obergeschoss finden könnt.

Teddy (Schatz) : Liegt im Untergeschoss in einer Kiste im Regal

: Liegt im Untergeschoss in einer Kiste im Regal Leonardos Notiz (Akte) : Befindet im Erdgeschoss, in dem Haus, das erst nach dem Tod der Lady betreten werden kann, liegt auf einem Tisch

: Befindet im Erdgeschoss, in dem Haus, das erst nach dem Tod der Lady betreten werden kann, liegt auf einem Tisch Geschnitztes Tier (Körper) : Liegt im hinteren Bereich dieses Gebäudes auf einem kleinen Tisch im Flur. Den dazu passenden geschnitzten Kopf findet ihr im Brunnen östlich der Walkürenstatue . Um diesen bedienen zu können benötigt ihr die Brunnenkurbel aus der Hütte gegenüber von dem Haus des Geigenbauers , nur mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel zu erreichen

: Liegt im hinteren Bereich dieses Gebäudes auf einem kleinen Tisch im Flur. Den dazu passenden findet ihr im . Um diesen bedienen zu können benötigt ihr die Brunnenkurbel aus der Hütte gegenüber von dem Haus des , nur mit dem zu erreichen Vivianit (Schatz): Liegt im gleichen Raum wie der Teddy, im Ofen

Resident Evil 8: Brunnenkurbel finden – Das ist der Fundort (Guide)

Resident Evil 8: Brachliegender Acker

Habt ihr euch die Karte in der Kirche angesehen und das Fragment an euch genommen, verlasst den Ort und lauft nach Osten, in den Brachliegenden Acker. Seid gewarnt, in dem Kornfeld befinden sich einige Gegner. Diese lassen sich entweder umgehen oder ihr lockt sie aus dem Feld raus und erledigt sie mit sauberen Kopfschüssen auf dem Weg, wo ihr freies Schussfeld habt. Euer Ziel liegt so oder so im Nordosten, wo sich eine kleine Hütte befindet. Alternativ nehmt ihr die Beine in die Hand und lauft direkt in die kleine Hüte, um eine Zwischensequenz zu triggern.

Wächterziege #3: Sucht danach bei dem kleinen Haus nordwestlich von Luizas Haus, steht auf dem Dach

Achtung: Solltet ihr euch in der Gegend des Brachliegenden Ackers umsehen wollen, tut dies, bevor ihr die Tür der Hütte im Nordwesten öffnet. Nach der Begegnung mit den Überlebenden werden nämlich neue Feinde in dem Gebiet auftauchen und euch das Erkunden schwer machen. Beispielsweise findet ihr in der Hütte im Norden, östlich der Kirche, eine Mine, die ihr einsetzen könnt, um Nachzügler des Feindes in die Luft zu sprengen.

Ruhig Leute, unsere Lösung zu Resident Evil 8 wird euch schon retten! ©Capcom

Resident Evil 8: Luizas Haus, das Dämonenfragment (Lösung)

Verlasst das Haus mit den Überlebenden durch das Fenster nach Süd/Südost und sammelt dort alles von Wert auf, bevor ihr über die Kisten bei der Mauer im Norden klettert und das Anwesen dahinter betretet. Öffnet die Latrinentür, falls es euch nach der entsprechenden Trophäe dürstet und entriegelt anschließend das große Tor im Westen, um die Frau und ihren Vater reinzulassen. Folgt dann den Ereignissen und kommt den Aufforderungen der Dorfbewohner nach, um die Geschichte voranzutreiben.

Schreibmaschine (Speicherpunkt) : Im Inneren des Anwesens befindet sich direkt am Eingang, auf der rechten Seite, eine weitere Schreibmaschine, mit der ihr euren Fortschritt speichern könnt

: Im Inneren des Anwesens befindet sich direkt am Eingang, auf der rechten Seite, eine weitere Schreibmaschine, mit der ihr euren Fortschritt speichern könnt Gefährliche Kreaturen (Akte) : Befindet sich in Luizas Haus , gegenüber der Eingangstür auf einem braunen Sessel

: Befindet sich in , gegenüber der Eingangstür auf einem braunen Sessel Fotoalbum: Ebenfalls in Luizas Haus, links von dem Akteneintrag „Gefährliche Kreaturen“, ist für die Handlung irrelevant

Resident Evil 8: Glocken-Rätsel – So einfach löst ihr es (Guide)

Seid ihr bei den Überlebenden angekommen, wartet die Ereignisse ab, bis ihr wieder die Kontrolle habt. Gegen Leonardo, der sich verwandelt hat und euch in dem schmalen Flur attackiert, müsst ihr keine Maßnahmen ergreifen und Munition verschwenden, lasst ihn euch einfach angreifen und Lena wird euch das Leben retten. Am Ende der Ereignisse müsst ihr einen Weg finden, den Motor des Wagens zu starten.

Die passenden Autoschlüssel findet ihr nur wenige Meter entfernt, in dem Kochbereich, in einer Schublade. Denkt daran, auch den Rest der Umgebung abzusuchen, um nützliche Herstellungsobjekte und Münzen zu finden, je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt. Untersucht auf jeden Fall den Schlüsselanhänger näher, um ebenfalls den Schraubenzieher zu erhalten, den ihr später noch brauchen werdet. Kehrt nun zu der Frau zurück.

Schaut jetzt in die Fahrerkabine des Automobils und interagiert mit dem Zündschloss. Nun könnt ihr die Autoschlüssel auswählen und euch hinters Steuer klemmen. Gebt Gas, wartet die Ereignisse ab und klettert schließlich in das obere Stockwerk. Folgt dem Verlauf bis zum Ende des Flurs wo ihr auf die eingestürzten Bretter klettern und den Dachboden erreichen könnt. Wartet das Schicksal von Elena ab und lauft dann auf das offene Fenster zu, um das Gebäude zu verlassen.

Autoschlüssel (Wichtig) : Im Küchenbereich in einer Schublade, kann weiter untersucht werden, um den Schraubenzieher zu finden

: Im Küchenbereich in einer Schublade, kann weiter untersucht werden, um den Schraubenzieher zu finden Schraubenzieher (Wichtig) : Kann entdeckt werden, indem der Autoschlüssel aus der Schublade im Küchenbereich näher untersucht wird. Die Lösung besteht darin, den Anhänger direkt anzusehen, damit die Interaktion möglich wird

: Kann entdeckt werden, indem der Autoschlüssel aus der Schublade im Küchenbereich näher untersucht wird. Die Lösung besteht darin, den Anhänger direkt anzusehen, damit die Interaktion möglich wird Dämonenfragment (Wichtig): Hierfür benötigt ihr den Schraubenzieher, der sich im Anhänger des Autoschlüssels befindet. Nutzt diesen, um den Schrein vor Luizas Haus zu öffnen.

In diesem Schrein findet ihr das Dämonenfragment. ©Capcom

Nun benötigt ihr nur noch das Dämonenfragment für das äußere Schlosstor. Dieses befindet sich vor Luizas Haus in einem Schrein, den ihr mit dem Schraubenzieher öffnen könnt. Verlasst dann das Anwesen durch das Tor und wartet eure erste Begegnung mit Mutter Miranda ab. Eure Möglichkeiten sind nun abermals stark begrenzt, stattet also direkt der alten Hexe bei der Kirche einen Besuch ab und begebt euch zu dem besagten Tor im nordwestlichen Bereich, wo ihr das Fragment einsetzt.

Damit findet dieser Abschnitt unserer Lösung ein Ende und es geht direkt mit dem nächsten Abenteuer weiter: Eurer ersten Begegnung mit den fünf Bossgegnern in Resident Evil 8, eurer waghalsigen Flucht aus einer verseuchten Mine und die Begegnung mit einer wirklich großen Frau, Lady Dimitrescus.