Resident Evil 8: Cheats – So schaltet ihr unendlich Munition frei (Guide)

In Capcoms Horrortitel Resident Evil 8 stehen euch im Laufe der Handlung zahlreiche Waffen zur Verfügung, die alle über ihre ganz individuellen Vorteile verfügen. Doch es gibt auch Nachteile, die alle Schießprügel in dem Survival-Titel gemeinsam haben: irgendwann ist die Munition aufgebraucht!

Zwar findet sich neue Munition versteckt in der Spielwelt verteilt, bei gefallenen Gegnern oder kann gegen Geld beim Händler erworben werden, volle Magazine werdet ihr auf den höheren Schwierigkeitsgraden aber so gut wie nie sehen.

Resident Evil 8: Wie aktiviere ich den Cheat für unendlich Munition?

Habt ihr „Resident Evil 8“ zum ersten Mal auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad komplett durchgespielt, dann erhaltet ihr Zugriff auf den Boni-Shop im Spiel. Wurden für eine Waffe, die regulär im Spiel verfügbar ist, alle Zubehörteile gefunden, könnt ihr eine Version dieser Waffe im Boni-Shop freischalten, die dann über unendlich Munition verfügt.

Insgesamt gibt es 15 Waffen in „Resident Evil 8“, die ihr mit unendlich Munition nutzen könnt. Geht nach dem Abschluss der Geschichte zum Titelbildschirm > Boni > Boni-Shop. Hier könnt ihr gegen AP (Abschlusspunkte) diese Waffen freischalten. Im Vorfeld muss die jeweilige Waffe aber voll aufgerüstet und vollständig modifiziert sein.

Ihr müsst also alle Zubehörteile für die entsprechende Waffe beim Händler kaufen. Zusätzlich können einige Waffenteile nur in der Spielwelt gefunden und nicht erworben werden. Da die Aufrüstung von Waffen ziemlich schnell ins Geld gehen kann (einige erfordern über 1 Million Lei), gibt es einen kleinen Trick, der euch viel Geld und Zeit spart.

Die LEMI voll ausgestattet und mit unendlich Munition. © Capcom/PlayCentral.de

Schnell alle Waffen in Resident Evil 8 aufrüsten

Erstellt einen manuellen Spielstand und kauft in diesem alle Upgrades für eine Waffe, einschließlich Waffenteile, und kehrt ins Hauptmenü zurück. Dadurch wird der Cheat für unendlich Munition freigeschaltet. Schaltet im Anschluss im Boni-Shop die jeweilige Waffe mit unendlich Munition frei. Jetzt könnt ihr den Spielstand erneut laden und ihr gelangt an den Punkt im Spiel, an dem ihr nicht euer gesamtes Geld für die Waffen-Upgrades ausgegeben habt. Dennoch ist der Cheat für die voll aufgerüstete Waffe ab sofort dauerhaft freigeschaltet.

In den Gameplay-Einstellungen könnt ihr den Cheat für unendlich Munition ein- oder ausschalten. Wählt dazu einfach Hauptmenü > Optionen > Gameplay > Unbegrenzte Munition.

Hier könnt ihr unbegrenzte Munition aktivieren oder deaktivieren. © Capcom/PlayCentral.de

Alle freischaltbaren Waffen mit unendlich Munition

Im Folgenden haben wir euch alle Waffen in „Resident Evil 8“ aufgelistet, die regulär im Spiel gefunden oder gekauft werden können und über einen Cheat für unendlich Munition verfügen.

LEMI (Pistole)

M1911 (Pistole)

V61 Custom (Pistole)

M1897 (Schrotflinte)

W870 TAC (Schrotflinte)

SYG-12 (Schrotflinte)

F2 Gewehr (Scharfschütze)

GM 79 (Granatwerfer)

M1851 Wolfsbann (Magnum)

S.T.A.K.E. (Magnum)

WCX (Sturmgewehr)

USM-AI (Pistole)

Dragoon (Sturmgewehr)

Handcannon PZ (Magnum)

Raketenpistole (Spezial)

Im Boni-Shop gibt es einige nette Extras. © Capcom/PlayCentral.de

Nutzt ihr den Cheat für unendlich Munition werden eure Trophäen oder Erfolge nicht deaktiviert. Verwendet den Cheat also so wie ihr möchtet.

Hinweis: Der Granatwerfer verfügt über keine Waffen-Updates, weshalb die Option unendlich Munition für diese Waffe sofort nach Abschluss der Geschichte freigeschaltet wird.

Wir empfehlen euch für den höchsten Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten, unendlich Munition für die S.T.A.K.E. freizuschalten. Dabei handelt es sich um die beste Magnum im Spiel und ihr könnt damit entsprechend ohne große Probleme den höchsten Schwierigkeitsgrad meistern. Bedenkt aber, dass ihr einmal ausgegebene AP-Punkte nicht mehr zurücksetzen könnt. Habt ihr eure Punkte verbraucht, müsst ihr erst einmal neue Herausforderungen erfüllen und sparen.