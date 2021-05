Capcoms Horrortitel Resident Evil 8 verfügt über eine offenere Spielwelt, die durch verschiedene optionale Wege und zahlreiche Geheimnisse sowie Schätze geradewegs zum Erkunden einlädt. Möchtet ihr das namenslose Dorf sowie die umliegenden Gebiete in aller Ruhe erkunden und dabei möglichst nichts übersehen, solltet ihr einige Spielstunden einplanen. Doch wie lang benötigt ein einzelner Durchgang in „Resident Evil 8“ wirklich?

Spielzeit: Wie viele Stunden dauert Resident Evil 8?

Wie viel Spielzeit bietet Resident Evil 8? Wir haben den Titel in unserer Redaktion jeweils auf der PS4 und PS5 vollständig auf dem Schwierigkeitsgrad „Standard“ durchgespielt, die gesamte Karte aufgedeckt und alle Geheimnisse in der Spielwelt entdeckt. Collectibles wie die Wächterziegen oder Akten haben wir nahezu alle gefunden. Nach den Credits stand auf unserer Uhr eine Spielzeit von 11,5 Stunden bzw. knapp 13 Stunden.

Die letztendliche Spielzeit hängt natürlich von eurer individuellen Spielweise ab. Möchtet ihr vor allem den Hauptaufgaben folgen und keine optionalen Gebiete nach Schätzen oder besserer Ausrüstung absuchen, könnt ihr den Titel sogar ziemlich locker in unter 10 Stunden durchspielen. Veteranen dürften mit ein wenig Übung aber deutlich schneller durch sein. Beendet ihr den Storymodus in unter 3 Stunden, winkt eine Silber-Trophäe.

Auf den beiden höheren Schwierigkeitsgraden Veteran sowie Dorf der Schatten können auf der anderen Seite auch noch einige Stunden dazu addiert werden. Schließlich sind die Gegner hier nicht nur deutlich tödlicher, eure Feinde (genau wie Items) spawnen außerdem an neuen Orten, weshalb ihr zu jeder Zeit auf alles gefasst sein müsst.

„Resident Evil 8“ ist am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC erschienen.

Worum geht es in Resident Evil 8?

In „Resident Evil 8“ steuert ihr wie im Vorgänger Resident Evil 7 den Protagonisten Ethan Winters, den die Suche nach seiner Frau Mia und Tochter Rose in ein abgelegenes Dorf im Osten von Europa führt. Schon bei seiner Ankunft stellt sich heraus, dass die hiesigen Bewohner regelmäßig von Monstern heimgesucht werden und eine mysteriöse Frau namens Mutter Miranda im Hintergrund die Strippen zu ziehen scheint. Eine Spur führt in das über dem Dorf thronende Schloss, in dem die monströse Lady Dimitrecu mit ihren drei Töchtern haust, die sich über Ethans Besuch mit Sicherheit freuen.