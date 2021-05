Resident Evil 8: Waffen-Fundort von Granatwerfer und Magnum-Revolver – Guide mit Upgrades und Werten

Resident Evil 8 ohne die richtigen Waffen durchzuspielen macht den Horror nur noch größer als er ohnehin schon ist. Damit euch das nicht passiert, zeigen wir euch in diesem Guide die Fundorte der mitunter stärksten Waffen im Spiel: den der M1851 Wolfsbane, einer Magnum mit richtig viel Wumms, und den des durchschlagskräftigen Granatwerfers GM 79.

Fundort des Granatwerfers GM 79 in Resident Evil 8

Wollt ihr die richtig großen Geschosse auffahren, Gegnerhorden eindämpfen oder Bosskämpfe etwas abkürzen, solltet ihr euch den Granatwerfer GM 79 besorgen. Das gute Stück kann sowohl mit Explosiv- als auch mit Blend-Geschossen geladen werden. Zubehör- oder Verbesserung gibt es zwar nicht, dafür ist sie mit ihrem Sprengschaden einzigartig.

Auch „Resident Evil: Village“ hat eine Granatwaffe zu bieten. © Capcom/PlayCentral.de

Wann findet man die Waffe? Den GM 79 Granatwerfer erhaltet ihr in „Resident Evil 8: Village“ erst, nachdem ihr im Haus Beneviento gegen Donna und ihre Gruselpuppe Angie gekämpft und in einen zuvor verschlossenen Bereich des Dorfes vorgewagt habt.

Fundort des Granatwerfers: Der Granatwerfer ist im östlichen Teil des Dorfes zu finden. Er ist in der Karte als Schatz unter dem Namen Waffe in der Wassermühle eingezeichnet. Ihr werdet in einem naheliegenden Brief relativ offensichtlich auf den Fundort hingewiesen. Ihr trefft dort außerdem auf einen hartnäckigen Gegner, den ihr bestenfalls mit dem GM 79 ausschaltet. Öffnet dafür das verschlossene Tor der Mühle mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel und nehmt die Waffe vom Tisch.

An diesem Ort findet ihr den Granatwerfer in „Resident Evil 8“. © Capcom/PlayCentral.de

Werte des Granatwerfers

Habt ihr „Resident Evil 8: Village“ einmal durchgespielt, könnt ihr den Granatwerfer in einem erneuten Run mit unendlich Munition ausstatten. Die Kosten dafür belaufen sich im Bonus-Shop auf 80.000 AP.

Max Sprengschaden : 1.200

: 1.200 Max Blendschaden : 0

: 0 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.7

: 2.7 Max Magazingröße: 1

Fundort der M1851 Wolfsbane in Resident Evil 8

Mit der M1851 könnt ihr euch den wohl effektivsten Magnum-Revolver überhaupt besorgen. Das gute Stück wird mit Magnummunition geladen und glänzt mit extrem hoher Feuer- und Durchschlagskraft. Der Name ist übrigens Programm, denn die Wolfsbane macht Werwölfe schnell zu kleinen Fleischhaufen.

Die M1851 Wolfsbane richtet mit einem einzigen Schuss den höchsten Schaden an. © Capcom/PlayCentral.de

Wann findet man die Waffe? Um die M1851 Magnum zu erhalten, müsst ihr euch gedulden bis ihr den Kampf mit Moreau hinter euch gebracht habt. Erst danach erhaltet ihr die Kurbel, mit der ihr an den Fundort der Waffe gelangt.

Hinweis: Ihr seht die Schatz-Markierung der Magnum bereits in der Map, wenn ihr euch noch in den modrigen Untergeschossen von Moreaus Versteck befindet. Lasst euch davon nicht irritieren, der Schatz befindet sich nicht in den Höhlen, sondern an der Oberfläche.

Fundort der Wolfsbane: Sobald ihr Moreau besiegt habt und östlich vom Stausee zu Moreaus Labor in die erste große Windmühle mit dem Speicherpunkt zurückgekehrt seid, geht ihr mit der neu gewonnenen Kurbel durch die zuvor verschlossene mechanische Tür bis zum Ende des Weges. Dort warten einige Gegner auf euch, denen ihr den Garaus machen solltet. In dem hintersten der dortigen Häuser wird euch bereits der Schatz als Moreaus versteckte Waffe angezeigt. In einem Kästchen auf dem Tisch findet ihr dann den Magnum-Revolver nebst einem Schriftstück.

Hier ruht die Wolfsbane-Magnum in einem Kästchen auf dem Tisch. © Capcom/PlayCentral.de

Werte der Magnum M1851 Wolfsbane

Für die Wolfsbane kann nach einmaligem Durchspielen von „Resident Evil 8: Village“ ebenfalls unendlich Munition im Bonusshop freigeschaltet werden. Dafür müsst ihr allerdings 100.000 AP lockermachen und zuvor alle Waffenzubehörteile ausgerüstet haben.

Zubehör: Langer Lauf für die Wolfsbane – Fundort in Village

Den Langen Lauf für M1851 findet ihr in Heisenbergs Fabrik, auf der Ebene B4. Habt ihr dort den Notstromgenerator gestartet, findet ihr den Waffenteil habt in dem dortigen Operationssaal.

Max Feuerkraft : 2.900

: 2.900 Max Feuerrate : 1

: 1 Max Nachladegeschwindigkeit : 2

: 2 Max Magazingröße: 7

Zubehör: Erweiterte Trommel für die Wolfsbane – Fundort in Village

Die Erweiterte Trommel müsst ihr dagegen im Laden vom Duke für sage und schreibe 100.000 Lei kaufen. Das Zubehörteil ist jedoch erst verfügbar, wenn ihr bereits Heisenbergs Fabrik betreten habt.

So stark ist die voll ausgebaute M1851 Wolfsbane. © Capcom/PlayCentral.de

Alle Waffen in Resident Evil Village

