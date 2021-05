Resident Evil 8 – Alle 7 Brunnen finden: Standorte – Lösung

In Resident Evil 8 gibt es besondere Sammelaufgaben oder gar versteckte Herausforderungen, die euch Trophäen und Achievements versprechen. Welche das sind und was ihr jeweils dafür tun müsst, erfahrt ihr hier in unserem Trophäen-Leitfaden:

Resident Evil 8: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy in Village

Alle Brunnen finden in Resident Evil 8

Ein Teil der Gegenstände, die ihr für eure Sammelaufgaben benötigt, findet ihr in den Brunnen, die ihr in „Resident Evil 8“ finden könnt.

Kurz zur Erklärung: Im sagenumwobenen „Dorf“ gibt es an diversen Stellen Brunnen, die ihr mit einer Brunnenkurbel bedienen könnt. Anstelle von Wasser kurbelt ihr jedoch besagte Items nach oben und die Belohnungen sind recht differenziert. Es lohnt sich auf jeden Fall!

In diesem Guide erklären wir euch, wo ihr die Brunnenkurbel finden könnt:

Resident Evil 8: Brunnenkurbel finden – Das ist der Fundort (Guide)

Und wenn ihr die Kurbel für die Brunnen habt, kann es auch schon losgehen: ihr müsst Kurbeln, was das Zeug hält! Nur wo sollen wir uns einen wegkurbeln? Um auch ja keinen Brunnen mit wertvoller Beute zu verpassen, lest ihr in dieser Lösung die Fundorte aller 7 Brunnen.

Brunnen Nr. 1 neben der Kriegsmaid

Der Standort des 1. Brunnens in „Resident Evil 8“ befindet sich relativ zentral im Dorf in der Nähe des Friedhofs neben der Walkürenstatue. Schaut von der Statue aus einmal gen Osten auf der Karte und ihr findet ihn. Dieser Brunnen verschafft euch den Kopf der Holzziege, den ihr für die kombinierbaren Schätze benötigt.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Brunnen Nr. 2 im Südosten des alten Dorfs

Der 2. Brunnen ist eher im Süden des Dorfes angesiedelt. Er steht umringt von mehreren Häusern. Marschiert hierfür von der Mitte des Dorfes aus in Richtung Südosten und ihr seht ihn mittig auf dem Platz stehen. Ihr bekommt einen Dietrich fürs richtige Kurbeln. Als kleinen Anhaltspunkt findet ihr die Werkstatt in der Nähe.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Brunnen Nr. 3 hinter der Kirche

Der nächste, relativ offensichtliche Brunnen Nr. 3 versteckt sich hinter der Kirche, die ihr östlich vor dem großen Aufgang zum Schloss Dimitrescu findet. Macht einmal einen Abstecher um die Kirche herum und ihr erhaltet eine besonders wertvolle Belohnung: die Halskette mit zwei Löchern.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Brunnen Nr. 4 neben Luizas Haus

Der 4. Brunnen ist relativ leicht zu finden, da ihr im Laufe der Story direkt an ihm vorbeikommt. Dieser Brunnen steht südlich von Luizas Haus. Wenn ihr Luiza das erste Mal trefft, könnt ihr ihn allerdings noch nicht um seine Habe erleichtern. Das geht erst mit der Brunnenkurbel. Er hält jedoch ein paar schlagkräftige Argumente Bereit: 3x Rohrbomben!

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Brunnen Nr. 5 vor dem Haus des Gärtners

Den Standort des 5. Brunnens erreicht ihr, wenn ihr nach dem Abschluss von Schloss Dimitrescu auf dem Weg zum Haus Beneviento seid. Ihr kommt an einem kleinen Häuschen vorbei, das ihr allerdings erst nach dem Besuch bei der Puppenspielerin Donna betreten könnt.

Nehmt auf dem Rückweg die Abzweigung gen Norden. Zu eurer Linken seht ihr den nächsten Brunnen. Hier findet ihr den Kopf von Madalina. Ebenfalls ein wertvoller Schatz!

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Brunnen Nr. 6 bei Moreaus Labor

Etwas abseits vom Dorf findet ihr den 6. Brunnen. Dieser versteckt sich in der Nähe von Moreaus Labor. Wenn ihr Moreau besiegt habt, erhaltet ihr die Kurbel für die schweren Türen.

Diese könnt ihr dann vor der Mühle öffnen und anschließend in Richtung Osten marschieren, was sowieso empfehlenswert ist, da hier die Magnum auf euch wartet. Etwas südlich unterhalb des Schatzes findet ihr den Brunnen. Als Belohnung warten 3 schöne Blendgranaten.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Brunnen Nr. 7 hinter dem Schloss

Für den letzten Brunnen benötigt ihr nicht nur die Brunnenkurbel, sondern ebenfalls die reguläre Kurbel, die ihr im Moreau-Abschnitt erhaltet. Mit ihr könnt ihr die Zugbrücke beim Pilgerpfad schließlich herunterlassen.

Dann fahrt ihr locker flockig mit dem Boot in Richtung des Schlosses. Jetzt müsst ihr auch hier noch einmal eine Brücke umlegen und im Anschluss zur hiesigen Hütte mit der Schreibmaschine auf der anderen Seite laufen. Im Hinterhof befindet sich der letzte Brunnen, der euch den großen, blutigen Rubin verschafft für eure mehrteiligen Schätze!

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de