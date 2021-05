Resident Evil 8: Filmregisseur spricht von Plagiat – Monsterdesigns dreiste Kopie?

Die Monsterdesigns in Resident Evil 8 haben es in sich. Neben den Lycans, die laut eigener Aussage von Capcom so oft überarbeitet wurden visuell, wie zuvor noch kein anderes Monstermodell in der Seriengeschichte, gibt es weitere, eindrucksvolle Kreationen.

Viele davon gehen unter die Haut wie zum Beispiel das widerwärtige Antlitz von Moreau oder die furchteinflößenden Puppen der Puppenspielerin Donna – und von dem Baby im Haus Beneviento möchte ich gar nicht erst anfangen.

Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass wir es in „Resident Evil Village“ mit den eindrucksvollsten Designs des „Resident Evil“-Franchise zu tun bekommen. Und das wird insbesondere bei den Monsterkreationen von Heisenberg ersichtlich, die er in seiner Fabrik zusammenzimmert.

Drill-Man (Soldat Eins oder Soldat Zwei), Jet-Man (Soldat Jet) oder gar der Miniboss Propeller-Man (Sturm) könnten aus dem besten Horrorfilm entsprungen sein, die uns quer durch die Fabrik jagen im Spiel und das eine oder andere Mal das digitale Leben kosten. Der nötige Gruselfaktor ist deshalb gegeben.

Resident Evil 8: Capcom wird Plagiat vorgeworfen

Insbesondere letzteres Szenraio erinnert ein wenig an den britischen Frankenstein-Roman aus dem Jahre 1818. Dass Heisenberg ein wenig an Viktor Frankenstein erinnert, ist sicherlich auch kein Zufall. Immerhin hat Capcom viele Inspirationsquellen genannt. So wissen wir unter anderem, dass Lady Alcina Dimitrescu direkt von der Blutgräfin inspiriert wurde.

Die Frage ist nur, wo hört die Inspiration auf und wo fängt das plagiieren an? Wenn es nach Richard Raaphorst geht, liegt ein Plagiat vor (via LinkedIn). Der Filmregisseur des niederländisch-US-amerikanisch-tschechischen Found-Footage-Horrorfilm „Frankenstein’s Army“ aus dem Jahr 2013 wirft Capcom Diebstahl geistigen Eigentums vor.

Dabei handelt es sich weniger um die Grundidee, dass Heisenberg wie Frankenstein Monster zusammenbaut und auf Ethan Winters losschickt. Viel mehr sind es die Monsterdesigns, die die Entwickler*innen aus seinem Werk kopiert hätten und zwar komplett „ohne Autorisation oder Anerkennung“.

Ein Twitter-User hat dies einmal in visueller Form festgehalten und einige Monster erinnern schon sehr stark an das Werk von Raaphorst:

Making a mini thread of how weirdly similar some of the monster designs are in @RE_Games Resident evil: Village & @RichRaaphorst's Frankenstein's Army (2013)



⚠️!Creature Design Spoilers Ahead!⚠️



RE:VIII On the Left, Frankenstein's Army on the Right. pic.twitter.com/RH06esjBCa — ©𝕃𝓞N̵͕͖̭̞͌̚🅴 (@CloneKorp) May 9, 2021

Am Ende gibt es bei jedem der Vergleichsbilder klare Unterschiede, aber eben auch auffällig viele Ähnlichkeiten. Die Bilder vom Propeller-Man sind diesbezüglich sehr bezeichnend. Die linke Seite in dem Twitter-Posting zeigt die Kreationen von Capcom und auf der rechten Seite sehen wir die Originale aus „Frankenstein’s Army“.

Am Ende ist es nichts Neues, dass sich die „Resident Evil“-Reihe an Horrorfilmen anlehnt und hier ihre Inspiration hernimmt. Doch die Zeit muss zeigen, ob es sich tatsächlich um ein Plagiat handelt oder nur um eine Hommage an das Original. Was meint ihr? Ist Capcom hier einen Schritt zu weit gegangen oder ist es eine klare Huldigung an den Künstler?

Der Release des Spiels ist am 7. Mai 2021 erfolgt. Resident Evil 8 ist für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und für den PC erhältlich.