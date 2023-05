Der Herr der Ringe Gollum: So viel Speicherplatz benötigt das Abenteuer auf PS4 und PS5

Am 25. Mai 2023 wird Der Herr der Ringe: Gollum seinen Launch feiern. Fans können sich zwischen einer Standard Edition und einer Precious Edition entscheiden, die einige Extras bietet. Dazu zählt unter anderem die sogenannte „Sindarin-Erweiterung“.

Im Vorfeld hat das Stealth-Adventure bereits mit seinen hohen Systemanforderungen für PC überrascht. Nun wissen wir auch, was für einen Speicherplatz wir auf PS4 und PS5 freihalten müssen, um das Spiel herunterzuladen.

Der Herr der Ringe Gollum: Der Speicherplatzbedarf im Überblick

Auf einem Twitteraccount, der sich mit den Speichergrößen diverser PlayStation-Titel beschäftigt, wurde nun die finale Dateigröße von „Der Herr der Ringe: Gollum“ bekannt gegeben. Das Spiel liegt mit seinem Speicherplatzbedarf im unteren Feld und benötigt beispielsweise weitaus weniger GB als Resident Evil 4. Das Remake erschien vor zwei Monaten und benötigte 67 GB.

Wie groß ist das Spiel? Folgenden Platz müsst ihr auf den PlayStation-Konsolen für „Der Herr der Ringe: Gollum“ freiräumen:

PS4: 30,514 GB

30,514 GB PS5: 18,664 GB

Die Speicherplatte der PS5 hat eine Kapazität von 1 TB, die PS4 kommt entweder mit 500 GB oder 1 TB. Somit sollte ausreichend Platz vorhanden sein, um das Spiel auf den beiden Konsolen herunterzuladen. Zur Not kann der Speicher der PS5 mit externen SSDs erweitert werden.

Wann beginnt der Pre-Load? All diejenigen, die sich das Spiel vorab im PS Store vorbestellt haben, können den Download schon am 23. Mai 2023, also zum heutigen Tag starten. Somit sollte alles für den 25. Mai vorbereitet sein und ihr könnt direkt loslegen.

© Daedelic Entertainment

„Der Herr der Ringe: Gollum“ erscheint am 25. Mai 2023 nicht nur für PC, PS4 und PS5, sondern auch für Xbox One und Xbox Series X/S. Eine Version für Nintendo Switch befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, doch es ist noch nicht bekannt, wann diese erscheinen wird.