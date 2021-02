Mass Effect: Legendary Edition für PC: Systemanforderungen und Speicherplatz

PC-Spieler aufgepasst: Die Specs für die Mass Effect: Legendary Edition sind von EA bekannt gegeben worden. Wir verraten euch, welche Systemanforderungen und wie viel Speicherplatz euer PC für das Trilogie-Remaster mit sich bringen muss.

Mass Effect: Legendary Edition – Systemanforderungen für PC

Trotz dass es sich hierbei um teilweise 14 Jahre alte Spiele handelt, verlangt euch das grafisch erneuerte Rundum-Paket ein wenig mehr Leistung ab, immerhin soll die Trilogie auch 4K Ultra HD und HDR bieten, um auch auf Next-Gen-Konsolen eine gute Figur zu machen.

Dennoch sollten die meisten PCs das Remaster schaffen, sollten allerdings einiges an Speicherplatz besitzen, da es sich bei der Sammlung dennoch um drei komplette Games samt Zusatzcontent handelt.

Specs & Speicherplatz

Für die „Mass Effect: Legendary Edition“ benötigen PC-Spieler 120 GB freien Speicherplatz. Außerdem sollten folgende Anforderungen erfüllt sein:

Mindestanforderungen

Betriebssystem 64-bit Windows 10 Prozessor Intel Core i5 3570 oder AMD FX-8350 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB Videospeicher DirectX Version 11

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem 64-bit Windows 10 Prozessor Intel Core i7-7700 oder AMD Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte GPU: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB Videospeicher DirectX Version 11

Was steckt in dem Remaster? In der überarbeiten Edition sind Effect 1, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 mitsamt über 40 DLCs samt Story-Erweiterungen, Rüstungs- und Waffenpakete sowie alternative Outfits enthalten. Dabei wurden alle Spiele grafisch neu aufpoliert und haben einige Gameplay-Upgrade erhalten.

Alle Änderungen und Unterschiede im Vergleich zur originalen „Mass Effect“-Trilogie findet ihr hier:

