Mass Effect Legendary Edition: Remaster der Trilogie offiziell angekündigt

Bereits seit mehreren Monaten wird gemunkelt, dass Entwickler BioWare an einem Remaster der Mass Effect-Trilogie arbeitet. Nun haben wir endlich Gewissheit. Wie Studio-Boss Casey Hudson in einem Blogeintrag verkündet, erscheint die Mass Effect Legendary bereits im nächsten Jahr.

Mass Effect Legendary Edition: Das Remaster der Trilogie

Der Commander Shepard kehrt in aufpolierter Form wieder zurück und zwar für Xbox One, PS 4, PC und mit entsprechenden Verbesserungen für Xbox Series X und PlayStation 5.

Was ist in dem Remaster enthalten? Die Legendary Edition soll sämtliche Soloplayer-Basisinhalte und DLC von Mass Effect, ME 2 und ME 3 enthalten, inklusive aller Promo-Waffen, Rüstungen und Packs.

Folgende Verbesserungen hält die überarbeitete Versionen bereit:

Neue Texturen, Shader, Modelle, Effekte und technische Funktionen Optimiert für 4k Ultra HD Schnellere Framerates



Hierbei war es BioWare wichtig, die ursprünglichen Spiele nicht nur neu zu gestalten oder neu zu interpretieren, sondern die gesamte Erfahrung zu modernisieren. So sollen nicht nur alteingesessene Fans, sondern auch ganz neue Spieler die alte Trilogie in ihrer Bestform erleben können.

Wann erscheint das Remaster? Die überarbeiteten Games sollen im Frühjahr kommenden Jahres veröffentlicht werden. Der Release ist somit wohl zwischen März und Mai 2021 angesiedelt.

Neuer Mass Effect-Teil angekündigt

Fans der Rollenspielreihe können sich allerdings gleich doppelt freuen. Denn wie Hudson in dem Blogbeitrag außerdem verkündet, ist neben der Legendary Edition ein komplett neuer Mass Effect-Ableger in der Entwicklung, zu dem BioWare bereits ein erstes Konzeptbild veröffentlichte.

Nähere Informationen sind jedoch noch nicht bekannt, da sich der neue Teil noch in einem frühen Status der Entwicklung befinden soll.