Mass Effect Legendary Edition – Remastered-Ankündigung schon bald?

Alles deutet auf eine Remastered-Version der Mass Effect-Trilogie. Immer wieder sickern Hinweise durch, die darauf schließen lassen, dass Mass Effect bald einen Re-Release erhält, der die drei Klassiker in eine Box wirft und die Titel ein wenig aufhübscht.

Mass Effect Legendary Edition in Korea gesichtet

Jüngst gab es dank eines Eintrags im „Game Rating and Administration Committee of Korea“ einen erneuten Hinweis, dass das Remaster existiert und im Bestfall schon bald angekündigt werden könnte. Hier seht ihr den Eintrag aus dem Rating-Board:

© Game Rating and Administration Committee of Korea

Der Eintrag spricht für sich und enthält den genauen Wortlaut Mass Effect Legendary Edtion.

Insider gehen davon aus, dass das Spiel nun im Frühling 2021 erscheint, nachdem der ursprüngliche Release eigentlich für 2020 vorgesehen war. Noch gibt es seitens EA keine offizielle Stellungnahme zu den Hinweisen, doch dass die Remastered-Version kommt, dürfte bereits in trockenen Tüchern sein.

Die „Mass Effect Legendary Edition“ soll wohl in 2021 für die Xbox One, PS4 und den PC erscheinen, wobei mittlerweile auch ein direkter Release für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series S/X denkbar wäre. So oder so werdet ihr das Spiel dann dank der Abwärtskompatibilität aber auf den Next-Gen-Konsolen spielen können.