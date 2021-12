Stalker 2: Heart of Chernobyl soll bis zu 180 GB Speicherplatz verbrauchen

Stalker 2: Heart of Chernobyl erscheint am 28. April 2022 für Xbox Series X/S und PCs. Ihr habt also noch ein wenig Zeit, um eure Festplatte von überschüssigen Spielen zu befreien. Denn die große, offene Spielwelt, durch die euch das Survival-Horror-Game führen wird, hat ihren Preis und erfordert eine Menge Speicherplatz.

Stalker 2 könnte fast die Hälfte eurer Konsole belegen

Laut den Angaben im Xbox Store benötigt „Stalker 2“ bis zu 180 Gigabyte Speicherplatz. Wenn ihr eine Xbox Series S besitzt, wäre das die Hälfte des gesamten Konsolenspeichers. Dementsprechend werdet ihr einige ältere Titel von der Festplatte löschen müssen, um das Spiel zu installieren.

© GSC Game World

Grund dafür könnte die Unreal Engine 5 oder die Nutzung von Motion-Capture-Aufnahmen sein. Auf Steam werden im 150 GB als Größe angegeben. Das wäre immerhin ein bisschen weniger, viel Unterschied macht es allerdings nicht. Bis zum Release kann diese Angabe aber schwanken und eventuell noch sinken.

Zum Vergleich: Cyberpunk 2077 wird im Xbox Store mit 80 GB angegeben und verbraucht damit nur halb so viel digitalen Platz.

Viel Speicherplatz und hohe Anforderungen

Wenn ihr „Stalker 2“ auf einem PC spielen möchtet, gibt es verschiedene Systemanforderungen, die erreicht werden sollten. Damit das Spiel optimal läuft, ist nochmal eine hochwertigere Ausstattung notwendig.

Neben der digitalen Variante wird außerdem eine physische Version auf den Markt kommen. Interessant für die Sammler*innen unter euch sind auch die unterschiedlichen Editionen, die sich alle hinsichtlich des Inhalts und Preises voneinander unterscheiden.

Falls ihr das Spiel vorbestellt, bekommt ihr zusätzlich mehrere Skins als Bonus dazu.

Stalker 2: Heart of Chernobyl kaufen – Jetzt vorbestellen: Collectors, Limited, Deluxe und Ultimate Edition