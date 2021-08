S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl kommt nicht nur digital auf den Markt, sondern ihr könnt euch auch eine physische Version davon ins Regal stellen, wenn ihr wollt. Für den Launch der Disk-Version geht Entwicklerstudio GSC Game World eine Partnerschaft mit Publisher Koch Media ein, wie jetzt bekannt gegeben wurde.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl: Kooperation mit Publisher Koch Media

Kooperation für physischen Launch: Für „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ gehen CSG Game World und Koch Media eine umfangreiche Zusammenarbeit ein. Die Kooperation soll vor allem dabei helfen, den weltweiten Release der physischen Version von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ sicher zu stellen. Beide Seiten erklären in einer entsprechenden Pressemitteilung, wie sehr sie sich über die Zusammenarbeit freuen.

Mehrere Editionen geplant: Evgeniy Grygorovych, CEO von GSC Game World, erklärt nebenbei, dass es von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ mehrere unterschiedliche Editionen geben soll. Beim „Stalker“-Franchise bietet es sich natürlich an, Special Editions mit diversen Extras auszustatten. Welche das sind und was alles mit drin steckt, erfahrt ihr hier:

Stalker 2: Heart of Chernobyl kaufen – Jetzt vorbestellen: Collectors, Limited, Deluxe und Ultimate Edition

Was ist das für ein Spiel? „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ spielt wenig überraschend in Tschernobyl, allerdings in einer alternativen Timeline. Das postapokalyptische Setting soll Fans des altehrwürdigen Franchises auch dieses Mal wieder jede Menge Open World-Horror aus First Person-Perspektive bescheren.

Auf der E3 2021 wurde erstes Gameplay präsentiert, was von den meisten Fans sehr gut aufgenommen wurde:

Wann kommt Stalker 2? Am 28. April 2022 soll es soweit sein, dann erscheint „Stalker 2: Heart of Chernobyl“, wenn alles klappt. Angekündigt wurde bisher lediglich eine Veröffentlichung für den PC und die Xbox Series S/X. PlayStation 5-Besitzer*innen schauen also in die sprichwörtliche Röhre.

Freut ihr euch auf Stalker 2? Kauft ihr überhaupt noch physische Versionen? Schreibt es uns in die Kommentare.