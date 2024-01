Stalker 2: Heart of Chernobyl – Release erneut verschoben, das ist der neue Termin

Die Herausforderungen, mit denen sich der ukrainische Entwickler GSC Game World während der Arbeiten an Stalker 2: Heart of Chernobyl beschäftigen muss, sind groß. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine mussten die Entwickler das Land verlassen. Derzeit sitzen die Mitarbeiter in der tschechischen Hauptstadt Prag, um dort weiter an Stalker 2 zu arbeiten.

Als wären das nicht schon genügend Probleme, folgten massive Leaks sowie Erpressungsversuche, die bewiesenermaßen von russischen Hackern ausgingen.

Studio kündigt neuen Releasetermin an

Nun hat sich das Studio mit einem 30 Sekunden lagen Teaser zu Wort gemeldet und darin den Release auf Herbst 2024 verschoben. Demnach soll der Titel am 5. September 2024 veröffentlicht werden.

In dem Video sehen wir mehrere Stalker, die sich um ein Lagerfeuer versammelt haben und gemeinsam Gitarrenmusik lauschen. Weitere Einblicke in das Spiel gibt uns der Teaser leider nicht. Auffällig sind dafür die vielen Details, die in dieser Szene zu erkennen sind. Hoffen wir mal, dass die Entwickler diese Fülle an Details auch im späteren Spiel beibehalten werden.

Warum wurde Stalker 2 verschoben?

Der Grund für eine weitere Verschiebung des Releasetermins sei der aktuelle Stand von Stalker 2. Bereits im Rahmen der letztjährigen gamescom gab es durchaus Kritik seitens der Spieler, da sich der Titel noch alles andere als rund spielte.

Und auch die Entwickler haben sich dieser Kritik mittlerweile gestellt und entsprechende Konsequenzen ergriffen.

„Das Equipment im Rucksack sollte noch einmal überprüft werden, um sicherzustellen, dass es uns im entscheidenden Moment nicht im Stich lässt. Auf der technischen Seite der Dinge – das Spiel braucht mehr Zeit.“

Hier könnt ihr euch den Teaser Trailer zu Stalker 2 anschauen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zwar habe man „extrem hart gearbeitet“, um das Spiel im ersten Quartal 2024 veröffentlichen zu können, aufgrund des Umfangs der Feinarbeiten, möchte man sich nun aber doch mehr Zeit nehmen.

Weiterhin heißt es:

„Im Verlauf des herausfordernden Entwicklungsprozesses haben wir verstanden, dass Zeit von entscheidender Bedeutung für das Team ist. Angesichts des Umfangs der Feinarbeiten und in dem Bewusstsein, dass wir eure Geduld nicht zu sehr strapazieren können, waren wir absolut darauf bedacht, das Spiel im ersten Quartal 2024 zu veröffentlichen, und wir haben extra hart gearbeitet, um den Veröffentlichungstermin einzuhalten.



Das ändert jedoch nichts daran, dass wir zu Beginn dieses Jahres immer noch eine gewisse Anzahl von technischen Unvollkommenheiten festgestellt haben, die S.T.A.L.K.E.R. 2 unter die erwarteten Standards für das endgültige Spielerlebnis unserer Fans bringen.“

Wir drücken GSC Game World an dieser Stelle die Daumen, dass die zusätzliche Zeit gut genutzt werden kann, um Stalker 2 den letzten Feinschliff zu verpassen, den der Titel verdient und Fans genau das Spiel erhalten, das sie sich wünschen.

„Stalker 2: Heart of Chernobyl“ erscheint für Xbox Series X|S und den PC. Eine Version für die PlayStation 5 ist aktuell nicht geplant.

