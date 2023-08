Starfield-Deutschlandstart: Alles zum Preload und Uhrzeit

Schon in Kürze dürfen wir uns in galaktische Abenteuer stürzen und ausnahmsweise handelt es sich hierbei nicht um das allseits bekannte Sternenfranchise Star Wars. Nein. Die Rede ist von Starfield und die Vorfreude in der Gaming-Community könnte nicht größer sein!

Ein „Skyrim im Weltraum“ erscheint wahrlich nicht alle Tage und Gleiches trifft auf eine ganz neue IP von Bethesda zu.

Deshalb sind wir gespannt und begleiten euch auf PlayCentral.de mit allen wichtigen Infos bis zum Release.

Und der Release naht mit großen Schritten. Wir wissen nun sogar, wann der das Spiel in Deutschland freigeschaltet beginnt, wie viel Speicherplatz ihr auf eurer Festplatte freiräumen müsst und mehr!

Preload: Wann kann ich Starfield vorab laden?

Was ist ein Preload? Der sogenannte Preload bietet an, das Spiel vor der Veröffentlichung und Freischaltung auf die hauseigene Festplatte der Konsole oder des PCs herunterzuladen. Ab dem Preload-Zeitpunkt ist das regelrechte Vorabladen eines Spiels möglich.

Und das macht heutzutage definitiv Sinn, da die Spiele immer größer werden und wir im schlechtesten Fall ansonsten nicht zum Release zocken könnten.

Wann startet der Starfield-Preload? Es geht schon los! Der Preload ist am 9. August 2023 gestartet. Habt ihr genug Platz auf eurer Festplatte?

Wann startet Starfield in Deutschland?

Und jetzt wissen wir auch, wann das Spiel in Deutschland zur Veröffentlichung freigegeben wurde.

Wann erscheint Starfield in Deutschland? Dank des globalen Releasekalenders wissen wir nun die genaue Uhrzeit, wann wir „Starfield“ in Deutschland spielen können.

Der globale Releasekalender © Bethesda

Im Westen dürfen viele schon am 31. August 2023 mit dem Game durchstarten. Doch in Deutschland ist das leider nicht der Fall. Wir müssen uns bis zum 1. September 2023 auf den Early Access gedulden. Ab 2 Uhr morgens deutscher Zeit könnt ihr dann direkt loszocken.

Und am 6. September 2023 erscheint das Spiel schließlich in regelrechter Form, falls ihr keinen Early Access habt.

Speicherplatz: Wie groß ist Starfield?

Wie viel Speicherplatz benötige ich für Starfield? Ihr solltet eure Festplatte unbedingt auf den Launch von „Starfield“ vorbereiten, denn es warten gewaltige 125 Gigabyte auf euch, die ihr installieren müsst. Obendrein gibt es einen ersten Patch, der nochmal rund 13 bis 15 GB benötigt.

Das klingt im ersten Moment viel, ist aber mittlerweile ein gängiger Standard.

Für welche Plattform gilt die Downloadgröße? Sowohl für den PC als auch für die Xbox sind die ungefähren 125 GB vorgesehen. Im Detail könnte der Wert ein wenig schwanken. Bedenkt, dass ihr das Game auch mit dem Xbox Game Pass oder PC Game Pass vorladen könnt.

Ein Spiel mit über 100 GB ist heutzutage zwar keine Seltenheit mehr, aber es ist dennoch einiges an Speicherplatz, der im Fall der Fälle erst einmal freigeräumt werden muss. Schaut einfach nach, welche Spiele ihr schon ewig nicht mehr gespielt habt und löscht diese dann von eurer Festplatte.

© Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios

Warum ist Starfield so groß? Angeblich soll es in „Starfield“ an die 1000 Planeten geben, die wir erkunden dürfen. Und auch sonst erwartet uns hier ein echter State-of-the-art-Brocken von Bethesda Game Studios.

Das Entwicklerstudio hat große Ambitionen und das spiegelt sich in der Spieldatei wider.

Wann erscheint Starfield? Der Release von „Starfield“ erfolgt am 6. September 2023 für PC und Xbox Series S sowie Xbox Series X.

Hier erfahrt ihr alles zu den Systemanforderungen auf dem PC. Reicht euer PC aus, um das Game abzuspielen?