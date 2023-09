Begleiter ausrüsten und alles über die Crew in Starfield

In Starfield werden uns unterschiedlichste Begleiter an die Seite gestellt. Wir müssen den Weltraum nicht alleine erkunden und das ist auch gut so. Denn auf Dauer würde das sicher ganz schön öde ausfallen, so allein in den Weiten des Alls herumzutollen.

Deshalb hat sich Bethesda etwas Wichtiges einfallen lassen. Wir dürfen jeweils einen aktiven Begleiter mit auf die Missionen nehmen und das Tolle an der Umsetzung ist, dass wir selbst entscheiden, welchen der NPCs wir an die Seite gestellt bekommen.

Davon ab fliegen aber noch viel mehr Begleiter auf unserem Raumschiff mit. Allerdings kann es hier schnell zu Verwirrung kommen. In dieser kompakten Lösung erfahrt ihr alles, was ihr eure Begleiter können, wie ihr sie zum Beispiel ausrüsten könnt und alles Weitere.

Starfield: Begleiter zuweisen und abziehen

Sarah, Sam oder vielleicht doch lieber den Robokumpel Vasco? Es obliegt ganz allein euch, welcher Begleiter einen sympathischen Eindruck macht und wen ihr deshalb mit auf eine Außenmissionen nehmt.

Doch die Crew ist mehr als eine unterhaltende Reisebegleitung: alle Crewmitglieder verfügen über spezielle Fähigkeiten (genauso wie ihr selbst quasi). Und diese Skills können sie an Bord eures Raumschiffs oder anderweitig einbringen. Sie helfen euch beispielsweise bei Kämpfen mit dem Raumschiff oder bei botanischen Fragen in Außenposten aus.

Um die Crewmitglieder zuzuweisen, können wir den Reiter: Schiff im Pausenmenü öffnen. Hier können wir die Crew dann unseren unterschiedlichen Raumschiffen oder den Außenposten zuweisen (oder eben abziehen), wenn wir noch einmal mit der Y-Taste auf der Xbox zur Crew-Übersicht wechseln.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Hier könnt ihr jetzt im Detail überlegen, welches Mitglied sich wo am besten macht. Außerdem ist die Übersicht super hilfreich, um eine schnelle Zusammenfassung eurer Crewmitglieder zu erhalten. Mit der A-Taste könnt ihr die Crew zuweisen und mit der X-Taste die Crew abziehen.

Entscheidet, ob sie einem Schiff, einem Außenposten oder einem Aktiven Außenposten zugewiesen werden sollen. Wo machen die Fähigkeiten des Mitglieds am meisten Sinn?

Die Crew ist immer zur Stelle

Eure Crew kommt davon ab auch mit auf Außeneinsätze. Wenn ihr also wieder eine Mission bestreitet, überlegt euch im Vorfeld, wer dieses Mal mitkommen soll.

Wichtig: Ihr könnt immer nur einen Begleiter aktiv schalten. Der aktive Begleiter weicht dann dem neuen Begleiter, wenn ihr eine neue Reisebegleitung auswählt.

Und das Gute ist, dass ihr dann zu zweit kämpfen könnt, denn eure NPC-Kumpels teilen auch ordentlich aus!

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Begleiter ausrüsten, so gehts!

Aber wenn ihr mit einem Crewmember durch die Gegend ziehen wollt, ist es wichtig, den NPC zuvor korrekt auszurüsten.

Wie kann ich die Crew ausrüsten? Das Ausrüsten der Crew geht quasi zu jeder Zeit. Sprecht einfach mit eurem Freund und betätigt den nachfolgenden Dialog.

„Lass uns Ausrüstung tauschen.“

Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten:

Ausrüstung vom NPc nehmen mit A-Taste

Ausrüstung vergleichen mit Menü-Taste

NPC Ausrüsten oder Item ablegen mit Y-Taste

oder zum Beispiel alles nehmen mit X-Taste

Ihr könnt jetzt einzelne Items wie Waffen geben oder nehmen, bedenkt jedoch, dass ihr nicht alle Items entfernen könnt (zum Beispiel Munition). Die Waffen könnt ihr jedoch entspannt durchtauschen.

Falls ihr hier in euer Inventar wechseln möchtet, betätigt die LB-Taste auf der Xbox. Jetzt könnt ihr in Ruhe euer Inventar durchsuchen und schauen, was ihr dem NPC überreichen möchtet.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Es lohnt sich immer, eine starke Waffe zu überreichen, damit euch der Begleiter den Rücken freihalten kann. Schaut also bei den ausgeschalteten Feinden, ob eine Waffe für eure Crew dabei ist.

Mit der Y-Taste könnt ihr dann die aktive Waffe des Begleiters wechseln, sie also dem NPC ausrüsten.

Ein kleiner Tipp zum Looten

Wenn ihr zu viele Items tragt, sie aber nicht wegwerfen möchtet, bis ihr wieder am Schiff oder bei einem Handelsposten seid, haut sie einfach temporär eurem NPC rüber. Ein Crewmitglied, das euch folgt, hat nämlich auch nochmal ordentlich Platz im Inventar. So könnt ihr eure eigene Masse verringern, bis ihr die Sachen verkaufen könnt.

Wenn ihr zum Beispiel mit Sarah sprecht, bietet sie es euch sogar an, etwas in ihre Tasche zu packen. Und das ist doch ziemlich nett von ihr!

Falls du noch mehr über Begleiter in „Starfield“ wissen möchtest, schreib uns gerne in den Kommentaren eine Nachricht. Wir schauen dann, ob wir dir helfen können!

Wenn ihr noch weitere Guides zum Sternenabenteuer benötigt, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung zu Starfield rein, wo wir euch zahlreiche Lösungen für das Spiel vorbereitet haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im galaktischen Kosmos!