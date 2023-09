Klebstoff herstellen in Starfield, so geht’s

Bei Klebstoff (engl. Adhesive) handelt es sich um eine recht seltene Ressource in Starfield. Benötigt wird diese zum Beispiel für die Produktion von Waffen- oder Anzug-Mods. Aber auch um Gegenstände für den eigenen Außenposten herzustellen, benötigt ihr Klebstoff.

Aber direkt die wichtigste Frage zu Beginn: Lässt sich Klebstoff in Starfield herstellen?

Nein, Klebstoff kann in „Starfield“ nicht einfach hergestellt werden. Es gibt zum Glück aber mehrere andere Möglichkeiten, um an diese Ressource zu gelangen.

Wo finde ich Klebstoff in Starfield?

Insgesamt gibt es drei Optionen, um in „Starfield“ auf legalem Weg Klebstoff zu erhalten. Seid ihr auch gegenüber der Eingabe von Cheats nicht abgeneigt (nur PC-Version), erhöht sich die Anzahl der Möglichkeiten sogar auf vier:

Ihr könnt Klebstoff bei Händlern kaufen

Ihr könnt Klebstoff von besiegten Gegnern looten

Ihr könnt Klebstoff von Hirnsprossen looten

Ihr könnt Klebstoff durch einen Cheat erhalten

© Bethesda

Welcher Händler verkauft mir Klebstoff?

Diese Methode mag am einfachsten klingen, allerdings könnt ihr in „Starfield“ nicht einfach in einen Bastelladen gehen und dort große Mengen an Klebstoff kaufen, das wäre wohl auch etwas zu einfach.

Stattdessen müsste ihr euer Glück immer wieder bei verschiedenen Händlern versuchen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass ihr bei Händlern, die einmal über diese Ressource verfügt haben, auch beim nächsten Mal wieder fündig werdet.

Eine gute Anlaufstationen ist zum Beispiel Jae Montreal auf dem Saturn-Mond Titan im Sol-System. Betretet die Basis New Homestead und nehmt die Treppe nach unten. Hier gibt es eine Art Museum. Angrenzend findet ihr das Geschäft von Jae Montreal.

© Bethesda © Bethesda

Hat dieser Händler keinen Klebstoff im Angebot, dann wartet einfach drei lokale Stunden, wodurch sich sein Sortiment eventuell zur euren Gunsten verändert. Diesen Vorgang könnt ihr mehrmals wiederholen, um dadurch schnell an größere Mengen des Klebers zu gelangen.

Natürlich gibt es auch weitere Händler, bei denen ihr mit ein wenig Glück Klebstoff bekommen könnt. Wechselt in deren Inventar einfach in die Kategorie „Ressourcen“ und sucht nach dem Buchstaben „K“.

Klebstoff zufallsbasiert in Basen & von Gegnern looten

Benötigt ihr aktuell noch nicht unbedingt Klebstoff oder nur kleinere Mengen davon, dann solltet ihr ab sofort eure Umgebung besser untersuchen. Denn auch verschiedene Gegner und Kisten, Truhen etc. können Klebstoff beinhalten.

Merkt euch deshalb, wie dieses Item aussieht und nehmt es immer dann in euer Inventar, sobald ihr es erblickt habt.

Klebstoff von Hirnsprossen looten

Möchtet ihr nichts dem Zufall überlassen, dann solltet ihr euch auf die Suche nach Hirnsprossen (engl. Brainsprout) machen und diese töten. Für jedes eliminierte Alien erhaltet ihr jeweils ein Exemplar Klebstoff.

Ihr findet diese außerirdischen Viecher innerhalb des Arcturus-Systems auf dem Planeten Arcturus II.

Klebstoff gibt es aber zum Beispiel auch auf dem Planeten Gargarin in Alpha-Cenauri bei Süßwasser-Kakteen.

Hier bekommt ihr je ein Exemplar Klebstoff. © Bethesda

Klebstoff durch Cheats erhalten

Lehnt ihr Cheats in „Starfield“ nicht kategorisch ab, dann könnt ihr auch über diesen Weg an Klebstoff gelangen. Der Cheat-Code, um ohne Mühe und Kosten an die Ressource zu gelangen, sieht wie folgt aus:

Cheat-Code für Klebstoff: player.playceatme 000055B1 [Menge].

Wichtiger Hinweis: Verwendet ihr in „Starfield“ Cheats, werden die Achievements deaktiviert. Ihr solltet also am besten einen separaten Spielstand nutzen, wenn ihr Cheats ausprobieren möchtet. Cheats lassen sich außerdem nur bei der PC-Version von „Starfield“ nutzen.

Falls ihr weitere Guides zu dem Sternenabenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Starfield hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im galaktischen Kosmos!