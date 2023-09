Nebenquest Erstkontakt in Starfield lösen – Was soll mit den Kolonisten passieren?

Sobald ihr in Starfield zum Porrima-System reist, trefft ihr im Orbit über dem Planeten Porrima II auf ein unidentifiziertes Schiff, das euch anfunkt. Allerdings funktioniert der Funk offenbar nicht richtig, weshalb ihr direkt an dem Schiff andocken solltet.

Zur gleichen Zeit erhaltet ihr außerdem direkt von dem Planeten einen Notruf.

Im Inneren des Schiffs solltet ihr auf der Kommandobrücke mit dem Captain namens Diana Brackenridge sprechen. Von ihr erfahrt ihr die Geschichte der Besatzung.

Bei dem Raumschiff, in dem ihr euch gerade befindet, handelt es sich um das Erdkolonistenschiff Constant. Vor 200 Jahren sind diese Menschen von der Erde aufgebrochen, um eine neue bewohnbare Welt zu kolonisieren.

Eine ziemlich blöde Situation für die Kolonisten. © Bethesda

Allerdings sitzen die Kolonisten nun in der Klemme, denn als sie nach über 200 Jahren endlich bei ihrer neuen Heimat, Porrima II, ankamen, mussten sie feststellen, dass der Planet bereits kolonisiert wurde.

Alle Kommunikationsversuche waren bislang vergeblich, weshalb wir gerade zur richtigen Zeit auf der Constant eintreffen. Denn jemand muss nun zwischen den Bewohnern von Porrima II und den Kolonisten vermitteln.

Reist nach Porrima II und sprecht mit Chief Sugiyama

Nun müsst ihr also euer Verhandlungsgeschick beweisen. Reist nach Porrima II und landet dort bei dem Landeziel Paradiso.

Direkt am Landeplatz eures Schiffes gibt es ein Bürokomplex der örtlichen Sicherheitskräfte von Paradiso. Betretet den Eingang und geht dann in das linke Büro. Hier findet ihr Chief Sugiyama, mit dem ihr nun über das Kolonistenschiff im Orbit über Porrima II sprechen könnt.

Das ist der richtige Ansprechpartner. © Bethesda

Dieser ist aufgrund der Constant besorgt, vor allem aber, dass die Gäste etwas davon mitbekommen. Denn auf dem Planeten wurde ein riesiger Hotelkomplex errichtet, der jeglichen Luxus und alle Annehmlichkeiten bietet. Da passen neue Bewohner nicht so wirklich auf den Plan des Managements.

Beendet den Dialog mit Sugiyama, worauf der euch bittet mit Oliver Campbell, dem CEO der Paradiso Group, zu reden. Denn der wird schon wissen, was in diesem Fall zu tun ist.

Folgt jetzt der Straße bis zu dem Hotel und steigt in der Lobby in den Aufzug. Wählt als Ziel die Chefetage. Oben angekommen sprecht ihr an der Rezeption mit Keavy Andreas, der euch in den Konferenzraum lässt, in dem das Management zusammengekommen ist.

Jetzt könnt ihr mit Oliver Campbell sprechen und ihm von dem Generationenschiff voller Kolonisten von der Erde erzählen. Dieser ist alles andere als begeistert und sammelt mögliche Lösungsvorschläge.

Der CEO möchte dieses Problem schnell gelöst sehen. © Bethesda

Erstkontakt: Diese 3 Optionen gibt es

Insgesamt stehen euch jetzt drei Optionen zur Verfügung, wie ihr mit den Kolonisten umgehen könnt:

Option 1 : Das Schiff wird zerstört, wodurch sich alle Probleme für Oliver Campbell wortwörtlich in Rauch auflösen.

: Das Schiff wird zerstört, wodurch sich alle Probleme für Oliver Campbell wortwörtlich in Rauch auflösen. Option 2 : Die Kolonisten können sich auf den Planeten niederlassen. Allerdings würde es sie einiges kosten. Und sie müssten ihre Schulden abarbeiten, bevor sie wieder gehen können.

: Die Kolonisten können sich auf den Planeten niederlassen. Allerdings würde es sie einiges kosten. Und sie müssten ihre Schulden abarbeiten, bevor sie wieder gehen können. Option 3: Das Schiff wird mit einem Grav-Antrieb ausgerüstet, damit die Kolonisten ein neues Zuhause finden können.

Option 1: Das Kolonistenschiff zerstören

Beginnen wir mit der fiesesten Option, die ihr wählen könnt: das Schiff der Kolonisten zerstören und damit die gesamte Besatzung auszulöschen. Eine ziemlich krasse Entscheidung, die dem Management aber nichts auszumachen scheint. Habt ihr die Nerven dafür, dann könnt ihr euch dafür entscheiden.

Bedenkt aber, dass keiner eurer Begleiter mit dieser Wahl einverstanden ist, weshalb euer Affinitätswert ein Stück sinkt.

Reist zurück zur Constant, dockt an das Schiff an und begebt euch auf die Kommandoebene. Hier sucht ihr den Engineering-Bereich auf, in dem sich der Reaktorcomputer befindet.

Folgt den Schildern in den Engineering-Bereich. © Bethesda

Nun haltet ihr Ausschau nach dem Reaktorcomputer, der allerdings einen Schlüssel erfordert, um entsperrt zu werden.

Der ECS-Constant-Reaktorterminal-Schlüssel befindet sich bei dem Techniker Amin Kazemi, der direkt neben dem Terminal steht. Ihr solltet ihm den Schlüssel unbemerkt stehlen. Dafür benötigt ihr mindestens den ersten Rang des Skills Dieb. Geht nun hinter Amin in die Hocke, um unbemerkt auf sein Inventar zugreifen zu können.

Hinweis: Zwar könnt ihr Amin auch töten, dann bringt ihr aber direkt die gesamte Besatzung gegen euch auf, was die nächsten Schritte deutlich erschwert.

Geht jetzt wieder an das Terminal und wählt die Option „Reaktorcomputer“ aus. Als nächstes wählt ihr „Notfallüberbrückung des Reaktors“.

Jetzt erscheint der Hinweis, dass die Notfallüberbrückung des Reaktor eine Autorisierung vom Terminal des Captains erfordert.

Deshalb solltet ihr euch als nächstes zur Kommandobrücke begeben, auf der ihr zu Beginn mit Diana Brackenridge gesprochen habt. Euer Ziel ist der Brückencomputer des Captains.

© Bethesda

Um auf den Brückencomputer zugreifen zu können, müsst ihr diesen erst einmal mit Hilfe eines Digidietrichs knacken. Dafür benötigt ihr den ersten Rang bei dem Skill Schlösserknacken.

Habt ihr Zugriff, wählt die Option „Dringendes Handeln“ aus und bestätigt dann die Anfrage zur Reaktorüberbrückung.

Jetzt müsst ihr im Grunde nur noch zu eurem Schiff fliehen, allerdings ist eure Tat anscheinend nicht unbemerkt geblieben, weshalb euch nun die gesamte Crew feindlich gegenüber steht. Schießt euch also rücksichtslos den Weg frei und geht dann an Bord eures Schiffs.

Ihr müsst nicht die komplette Besatzung eliminieren, außer ihr wollt das gesamte Schiff und jede Person looten. Denn sobald ihr euch von der Constant entfernt, explodiert das Schiff, wodurch die gesamte Besatzung sowieso stirbt. Ein wirklich tragisches Schicksal und eine schreckliche Tat, mit der ihr jetzt leben müsst.

So kann man Probleme in Starfield offenbar auch „lösen“.© Bethesda

Auf Paradiso könnt ihr jetzt noch mit Oliver sprechen, um insgesamt 6.500 Credits zu erhalten. Zusätzlich dürft ihr ab sofort das gesamte Hotel ohne jegliche Einschränkung kostenlos nutzen. Fordert ihr von dem CEO allerdings das Doppelte, bekommt ihr gar nichts, seid also mit eurer Belohnung für euer skrupelloses Handeln besser zufrieden!

Option 2: Kolonisten dürfen sich niederlassen, mit Schulden

Oliver bietet euch bei dieser Option an, dass sich die Kolonisten auf dem Planeten niederlassen dürfen und sie Kost sowie Logis im Austausch gegen Dienstleistungen erhalten.

Gleichzeitig sagt er aber auch, dass nicht gewiss ist, wie lange dieser Deal dauert. Schließlich würde ihre kurz- bis mittelfristige Unterbringung und Verpflegung für ihn und seine Partner einen enormen Kostenaufwand bedeuten.

„Langfristig würde das Resort allerdings Betriebskosten einsparen, da wir einen Teil unseres bezahlten Personals entlassen könnten.“

Entscheidet ihr euch für diese Option, bekommt ihr von Oliver eine Liste mit Ressourcen, die besorgt werden müssen, um damit die Neuankömmlinge unterstützen zu können. Erst dann ist der Deal beschlossene Sache.

Diese Ressourcen müsst ihr Oliver Campbell überreichen:

40x Faser

20x Dichtmittel

80x Eisen

10x Lithium

© Bethesda

Zusammengefasst ist diese Option zwar deutlich humaner als die Zerstörung des gesamten Schiffs samt Crew, unser Begleiter Barrett bringt es nach dem Gespräch dmit dem CEO aber direkt auf den Punkt:

„Sie haben all das überlebt, um in Knechtschaft zu enden?!“

Sprecht jetzt mit Diana, dass sich ihre Leute auf dem Planeten niederlassen dürfen, dafür aber ihre Schulden abarbeiten müssen. Könnt ihr sie im Anschluss noch überreden, schickt sie euch zu Daisuke Levitz.

Ihr findet ihn unten in der Lobby in seiner Kantine. Bei ihm könnt ihr einige der benötigten Materialien erwerben. Weitere Ressourcen findet ihr im General Store im Hotel. Diesen findet ihr direkt neben dem Aufzug. Sprecht hier den Händler Jacquotte Laguerre an.

Fehlen nun noch immer einige der Ressourcen, dann solltet ihr verschiedene Planten in diesem Sternensystem scannen und die in Frage kommenden danach absuchen.

Option 3: Kolonisten erhalten einen Grav-Antrieb

Diese Option ist die wohl beste für alle Parteien, nur ihr müsst euch dafür von einigen eurer Credits trennen. Aber was macht man nicht alles für die gute Sache, oder?

Für diesen Entscheidungsweg müsst ihr einen Grav-Antrieb besorgen und die Kolonisten dazu bringen, sich anderswo anzusiedeln. Auch unser Begleiter Barrett hält diese Option für eine „elegante Lösung“. Schließlich muss keiner sterben oder sich verschulden.

Den Grav-Antrieb findet ihr in einem Laden im Valo-System auf dem Planeten Polvo. Landet hier bei dem Landeziel Hopetown.

© Bethesda

Folgt nun der Questmarkierung zu dem Geschäft HopeTech, in dem ihr mit Bennu St. James sprecht. Erklärt ihm, dass ihr wegen eines Grav-Antriebs für ein altes Kolonistenschiffs bei ihm seid.

© Bethesda

Zwar hat der Händler ein kompatibles Gerät in seinem Angebot, günstig ist dieses aber nicht. Er verlangt von euch zunächst stolze 40.000 Credits.

Wie gut, dass ihr ihn auch überzeugen könnt, um den Preis auf 25.000 Credits zu drücken.

Sobald ihr den Grav-Antrieb gekauft habt, erhaltet ihr von dem Händler ein Handbuch zur Nachrüstung von Grav-Antrieben.

Reist nun zurück in den Orbit von Porrima und dockt dann an der Constant an. An Bord sprecht ihr mit Amin, der sich im Engineering-Bereich auf der Kommandoebene aufhält. Erzählt dem Chefingenieur, dass ihr einen Grav-Antrieb besorgt habt.

Nun müssen noch drei Sachen erledigt werden:

Die Energie von der Backbordturbopumpe soll zum Kryo-Zusatzkühler umgeleitet werden.

soll zum umgeleitet werden. Die Funktion des Plasma-Ablaufinhibitor soll auf 5 Prozent gesetzt werden.

soll auf gesetzt werden. Die Gehäuse der Magnetflanschrohre sollen von der Zusatzmodulgruppe entkoppelt werden.

Geht zunächst an den Technik-Überwachungscomputer Beta und wählt dort die Option „Plasma-Ablaufinhibitor“. Scrollt im Anschluss nach unten und wählt den vorletzten Menüpunkt „5 %“ aus.

Am Technik-Überwachungscomputer Alpha wählt ihr zunächst „Technik-Überwachungscomputer Alpha“. Nun werdet ihr gefragt, von wo die Energie umgeleitet werden soll. Ihr wählt hier von „Turbopumpe – Backbord“ zu „Kryokühler – Zusatz“.

Am Technik-Überwachungscomputer Gamma wählt ihr zunächst „Technik-Überwachungscomputer Gamma“ und dann „Magnetflansch-Gehäuse“, „Entkoppeln“ und „Zusatzmodul-Gruppe“.

Damit habt ihr dass Schiff fertig vorbereitet und könnt mit dem Captain sprechen, der sich auf der Kommandobrücke befindet.

Erklärt Diana, dass der Grav-Antrieb installiert und einsatzbereit ist.

Als Dank erhaltet ihr von ihr die folgenden Gegenstände:

Antiker irdischer Baseball

Antiker irdischer Basketball

Antiker irdischer Fußball

Antiker irdischer Hockeyschläger

Antikes Spparschwein

[Modifiziert] XM-2311 (Pistole)

© Bethesda

Damit habt ihr die Nebenquest Erstkontakt erfolgreich abgeschlossen. Sobald ihr nun die Constant verlasst, verschwindet das Schiff und die Besatzung macht sich auf die Suche nach einem anderen Planeten, der als Heimat dienen soll. Wir wünschen viel Erfolg!

Falls ihr weitere Guides zu dem Sternenabenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Starfield hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im galaktischen Kosmos!