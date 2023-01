Kann ich den Fortschritt aus der Demo übertragen? Ja, wenn ihr das Spiel im Anschluss kauft, lässt sich der Fortschritt in die Vollversion übertragen. So könnt ihr ganz einfach dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt.

Was bringt die Demo? In der Demo werdet ihr der Insel Waford einen Besuch abstatten und die neuen Charaktere Adio und Lim kennenlernen. Außerdem gibt es noch ein Ingame-Item für die Vollversion: das sogenannte Golden Jelly.

Außerdem gibt es ab sofort eine Demo für „One Piece Odyssey“, mit der ihr die anfänglichen Stunden des Spiels erleben könnt. Wenn ihr das Game also erst einmal in Ruhe ausprobieren möchtet, bevor ihr euch für einen Kauf entscheidet, könnt ihr es ab sofort testen.

Der Preload startet in Deutschland am Mittwoch, den 11. Januar 2023 im Laufe des Tages.

Der Release von „One Piece Odyssey“ erfolgt in Kürze. Das Spiel erscheint in Deutschland am 13. Januar 2023 für die PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S und den PC .

One Piece Odyssey steht in den Startlöchern und das neuste Videospiel der Piratensaga wirft uns in ein rundenbasiertes Rollenspiel , das so einiges anders macht im Vergleich zu den vorangegangenen Titeln.

One Piece Odyssey: Wie viel Speicherplatz benötiget es? Alles zum Preload und der Demo

