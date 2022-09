One Piece Odyssey Collectors Edition vorbestellen – Preorder-Guide

Mit der Ankündigung von One Piece Odyssey wurde dieses Jahr ein Traum für die Fans war. Nun kann das Spiel endlich bei Bandai Namco vorbestellt werden. Neben der Standardversion wartet nun auch eine Collectors Edition mit vielen Goodies auf euch. Was diese bringt und was das Ganze kostet, erfahrt ihr in diesem Preoder-Guide.

Hier könnt ihr One Piece Odyssey vorbestellen

Die Spiel wird bei allen gängigen Händlern verfügbar sein. Bisher steht es allerdings nur im Bandai Namco Shop zum Vorverkauf bereit. Sollte sich das ändern, geben wir euch Bescheid.

Für 69,99 Euro gibt es die Standard Edition. Dort ist ausschließlich das Spiel für eure jeweilige Plattform enthalten. Wer etwas mehr Geld und Liebe für Goodies übrig hat, kann auf die Collectors Edition upgraden.

Die Collectors Edition kostet 159,99 Euro. Für diesen Preis erhaltet ihr das Spiel und viele virtuelle und physische Geschenke:

Ruffy und Lim Figur (23cm hoch)

(23cm hoch) Exklusive Postkarten

Exklusives Steelbook

Collectors Box

Deluxe Pack (mit zusätzlichen In-Game-Accessoires)

(mit zusätzlichen In-Game-Accessoires) 100.000 Berry (In-Game-Währung, kann zum Handeln verwendet werden)

(In-Game-Währung, kann zum Handeln verwendet werden) zukünftige DLCs kostenlos

Gibt es einen Vorbestellerbonus? Ja, den gibt es in Form von Äpfeln und Goldgelees, die einem Charakter Basiswerte wiederherstellen oder ihn wiederbeleben können und ein Set mit Reisekleidung für die Charaktere.

Collectors Edition zu One Piece Odyssey.

Bandai Namco Shop Bonus: Der Publisher setzt noch einen drauf und vergibt In-Game-Vorteile, wenn ihr im eigenen Shop bestellt.

Dazu gehören eine erhöhte Droprate für Accessoires und die Möglichkeit Spielaccessoires in LP umzuwandeln und einen Charakter damit zu heilen. Diese Vorteile könnt ihr noch bis zum 16. Februar 2023 mitnehmen.

Worum geht es in One Piece Odyssey?

„One Piece Odyssey“ ist ein 3D-RPG, bei dem Ruffy mit seiner Crew auf der Insel Waford strandet. Dort begegnen sie den Einheimischen Lim und Adio. Als die Strohhüte einen Großteil ihrer Kräfte verlieren, müssen sie sich mit wenigen Ressourcen den Gefahren trotzen, um wieder in See stechen zu können.

„One Piece Odyssey“ erscheint am 13. Januar 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und den PC.