Assassin’s Creed Mirage kaufen: Preorder der Collector’s Edition wieder möglich

Mit dem PlayStation Showcase hat Assassin’s Creed Mirage einen finalen Releasetermin spendiert bekommen. Das Abenteuer von Protagonist Basim Ibn Ashaq startet am 12. Oktober 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Neben einer Standard Edition können Interessierte eine Deluxe Edition und eine Collector’s Edition vorbestellen.

Leider war die Collector’s Edition zum damaligen Zeitpunkt schon nach kurzer Zeit vergriffen. Nachdem der Spieletitel nun im PlayStation Showcase einen Auftritt hatte, hat Ubisoft wohl die Vorräte aufgestockt. Aktuell kann die Collector’s Edition nämlich wieder vorbestellt werden.

Assassin’s Creed Mirage kaufen: Preoder der Collector’s Edition und mehr

Wenn ihr die Collector’s Edition kaufen wollt, bevor sie nicht mehr verfügbar ist, müsst ihr schnell sein. Aktuell kann die CE zu „Assassin’s Creed Mirage“ nämlich wieder bei Amazon vorbestellt werden. Alternativ könnten die Standard Edition oder die Digital Edition etwas für euch sein:

© Ubisoft

Was ist in der Collector’s Edition enthalten? In der Standard Edition ist nur das Spiel selbst enthalten. Die Deluxe Edition bietet zusätzlich ein zusätzliches Paket mit digitalen Inhalten an. Die Collector’s Edition trumpft mit folgenden Inhalten auf:

Figur des Hauptcharakters Basim

des Hauptcharakters Basim Nachbildung von Basims Brosche

Exklusives Steelbook

Karte von Bagdad

von Bagdad Digitales Artbook und Soundtrack

Physischer Soundtrack

Physisches Mini-Artbook

Gibt es einen Preorder-Bonus? Tatsächlich gibt es einen kleinen Bonus für alle, die die Preorder-Funktion nutzen. Alle Vorbestellenden erhalten eine zusätzliche Quest namens „Die vierzig Räuber“.

Das erwartet euch bei Assassin’s Creed Mirage

Worum geht es in Assassin’s Creed Mirage? Im neuen Teil der „Assassin’s Creed“-Reihe trefft ihr einen bereits bekannten Charakter aus Assassin’s Creed Valhalla. Ihr schlüpft in die Rolle von Basim und begebt euch in das Bagdad des Jahres 861.

Als Basim auf den Bund der Assassinen trifft, schließt er sich ihnen an. Ihr begleitet Basim bei seiner mehrjährigen Ausbildung im Bund und findet heraus, was es mit seinen mysteriösen Visionen auf sich hat.