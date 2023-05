Assassin’s Creed Mirage hat einen Releasetermin

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

„AC Mirage“ erscheint für PS4, PS5, sowie Xbox One, Xbox Series X/S und den PC und verspricht die bislang größte Auswahl an Werkzeugen aller bisherigen Games des Franchise. Dabei stellt „Mirage“ nicht nur eine Zeitreise zu den Ursprüngen der Lore dar, sondern ist vielmehr eine Hommage an den ersten Titel aus dem Jahr 2007.

Von albtraumhaften Visionen geplagt, ist es an uns, nach Antworten und vor allem Gerechtigkeit zu suchen. Dabei treten wir erneut einer uralten Organisation bei, entdecken ein neues Kredo und werden Basims Schicksal im Spielverlauf in einem noch unbekannten Maß verändern.

Ursprünglich als DLC zu AC Valhalla geplant, bekommt Basim in „Mirage“, dem mittlerweile 12. Hauptspiel der Lore, doch mehr Aufmerksamkeit und vor allem Screentime als wir uns zunächst gewünscht und vor allem erwartet haben. So dürften wir bald erfahren, was hinter den Beweggründen des gewitzten Straßendiebs steckt.

Stichtag ist der 12. Oktober 2023 . Dann dürfen wir endlich wieder in gewohnter Manier über die Dächer Bagdads schleichen und unsere Gegner – ganz Oldschool – mit scharfen Klingen ins Jenseits befördern. Dabei hat unser Protagonist wieder diverse Gadgets wie Rauchbomben und Wurfmesser in der antiken Kutte versteckt.

Frühestens zur Ubisoft Forward erwartet, die am 12. Juni stattfinden wird, bekommen wir nun doch schon etwas früher einen Einblick in das kommende Stealth-Abenteuer um den Assassinen Basim Ibn Ashaq , der uns zurück zu den Anfängen der Spielreihe führen wird.

