„Assassin’s Creed Mirage“ erscheint am 12. Oktober 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC.

Generell orientiert sich Entwicklerstudio Ubisoft Montreal stark an den Anfängen der Spielereihe: Der Fokus liegt wieder stärker auf heimlichem Vorgehen : Basim kann Gegner hinterrücks meucheln, sie aus sicherer Entfernung beobachten und sie ungesehen beklauen. Gerade in den neuen Blackbox Missionen soll Stealth wichtig sein und Spieler*innen können ihre Vorgehensweise selbst bestimmen.

Hierzu zählt nicht nur die ikonische versteckte Klinge, das Markenzeichen der Ubisoft-Meuchelmörder, sondern ebenfalls Wurfmesser sowie Rauchbomben . Beides sind Gameplay-Elemente, die bereits in einigen älteren Ablegern der Franchise vertreten waren und in „Assassin’s Creed Mirage“ zurückkehren.

Im jüngst veröffentlichten Video können wir Hauptcharakter Basim , den wir bereits aus „Assassin’s Creed Valhalla“ kennen, in Aktion bestaunen. Er bewegt sich geschmeidig über die Dächer des Bagdads des 9. Jahrhunderts , meuchelt still und heimlich mehrere Gegner und nutzt einige altbekannte Gadgets.

In den letzten Tagen deutete es sich, gerade nach einem umfangreichen Leak, bereits ab, dass bald mehr Informationen zu Assassin’s Creed Mirage folgen könnten. Diese wurden nun im Rahmen der jüngsten PlayStation Showcase in Form eines temporeichen Gameplay Trailers veröffentlicht.

Assassin’s Creed Mirage: Erster actionreicher Gameplay Trailer zum Ubisoft-Spiel veröffentlicht

