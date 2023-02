Ubisoft soll noch 4 weitere Assassin’s Creed-Teile in Arbeit haben

Bekennender Film- und Serien-Junkie. Gedanklich gerne in diversen Fantasiewelten unterweges. Süchtig nach allem, was magisch scheint. Begeisterte Gaming-Zuschauerin, inklusive klugen Sprüchen. Allen voran: Vollblut-Schreiberling und Hundemama.

Fest steht, dass der jährliche Release-Zyklus größtenteils beibehalten werden soll. So wird vermutet, dass AC-Mirage im August 2023 und Nexus einen Monat später auf den Markt kommt. „Codename Red“ sei für 2024 geplant, „Invictus“ für 2025 und „Hexe“ für 2026.

Gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Wie gut, dass die Arbeit an den einzelnen Teilen auf unterschiedliche Ubisoft-Studios verteilt wurde. Vielleicht wird in den kommenden Monaten eine weitere Roadmap veröffentlicht, die etwas Licht ins Dunkel bringen kann.

Project Echoes sei ein reiner Multiplayer und Project Nebula soll in drei verschiedenen Settings stattfinden: Indien, das Reich der Azteken und der Mittelmeerraum.

Mit Project Nexus befindet sich aktuell ein VR-Titel in der Entwicklung, der auf der diesjährigen E3 offiziell vorgestellt werden soll. Viel ist entsprechend noch nicht bekannt. Hierbei soll es sich um ein Meta-Quest-Exclusive handeln, in dem es 16 individuelle Missionen gibt. Diese gilt es, laut Henderson, mit Ezio, Kassandra, Connor und Haytham zu bewältigen.

Daneben arbeiten die Entwickler*innen derzeit an Assassin’s Creed Infinity – einem großen Hub, zu dem Codename Hexe, Red und Invictus gehören. Losgelöst davon entsteht mit AC-Jade ein Mobile-Game mit Setting im alten China .

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

Zwar gibt es noch immer kein genaues Datum, doch ist der Release noch in diesem Jahr geplant. Zudem läuft die Preorder bereits seit einigen Monaten.

Derzeit wird sicher vornehmlich an „Assassin’s Creed Mirage“ gearbeitet. Dort erleben wir die Geschichte von Basim , den wir bereits aus Assassin’s Creed Valhalla kennen. Des Weiteren soll es im Spiel-Stil wieder zurück zu den Wurzeln der Reihe gehen.

Wie Branchen-Insider und Journalist Tom Hendersen aus anonymen Quellen erfahren haben will, setzt Ubisoft mit dem Franchise alles auf eine Karte. Wenngleich Henderson meist richtig liegt, handelt es sich hierbei um bisher unbestätigte Gerüchte .

Im September 2022 enthüllte Ubisoft gleich mehrere Teile aus dem Assassin’s Creed -Universum. Doch damit nicht genug. Neben Mirage , Codename Red , Hexe und Jade , soll das Entwicklerstudio noch 4 weitere Titel in der Mache haben.

