Assassin’s Creed Infinity wird kein Free-2-Play-Spiel, trotz Fokus auf Service!

Dass Assassin’s Creed eine rosige Zukunft haben wird mit immer wieder neuen Spielen, sollte niemanden wundern. Aber Ubisoft möchte einen neuen Weg gehen und hat nach ersten Leaks direkt Assassin’s Creed Infinity angekündigt. Das Spiel soll ein großer Service-Titel werden, der über Jahre hinweg fortgesetzt werden soll.

Im Rahmen eines Finanzberichts hat sich der CEO der Firma Yves Guillemot kurz zu „Assassin’s Creed Infinity“ geäußert. Demnach soll das Spiel nicht Free-2-Play werden, auch wenn es ein Servicespiel ist. (via VGC)

„Assassin’s Creed Infinity“ wird Guillemot nach also nicht kostenlos sein. Trotzdem wollen sie sehr viele narrative Elemente einbinden. Was das genau bedeutet, ist zwar nicht bekannt, aber ein paar Details wurden trotzdem bekannt.

„Es wird ein sehr innovatives Spiel aber es wird die Elemente aus anderen Assassin’s Creed-Spielen übernehmen, die Spieler*innen lieben und direkt von Anfang an zur Verfügung stehen werden. Es wird ein riesiges Spiel, das all das verbindet, was wir bereits in vergangenen Spielen verwendet haben.“