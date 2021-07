Assassin’s Creed Infinity: Ubisoft plant offenbar Großes à la GTA Online und Fortnite

Assassin’s Creed: Infinity heißt eine neue, große Online-Plattform von Ubisoft. Das Projekt soll wohl eine Art Live-Service werden, das mehrere verschiedene „Assassin’s Creed“-Welten der Zukunft miteinander verbinden könnte. Dass tatsächlich gleich mehrere Ubisoft-Studios an einem Projekt arbeiten, das „Assassin’s Creed Infinity“ heißt, wurde sogar schon bestätigt.

Assassin’s Creed Infinity wird wohl Ubisofts GTA Online

Kurz nachdem ein Bericht von Bloomberg-Journalist Jason Schreier veröffentlicht wurde, hat Ubisoft eine Bestätigung nachgereicht. Zumindest für einen Teil: Im offiziellen Blog-Eintrag von Ubisoft steht, dass die beiden Entwicklerstudios in Quebec und Montreal zusammen an einem Projekt arbeiten, das bisher unter dem Namen „Assassin’s Creed Infinity“ firmiert. Es befinde sich allerdings noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Mehr wissen wir erst einmal noch nicht mit Sicherheit. Aber im Vorfeld hat der bekannte wie meist sehr gut informierte Branchen-Insider Jason Schreier womöglich schon einiges über das neue Mammut-Projekt von Ubisoft verraten. Genaue Informationen gibt es zwar auch hier so gut wie keine, aber zumindest wird die Richtung ziemlich deutlich, in die „Assassin’s Creed Infinity“ gehen soll. Und die Vorbilder scheinen klar zu sein: GTA Online und Fortnite.

Assassin’s Creed als Live-Service

AC Infinity könnte demnach eine Art übergeordneter Hub oder eine Online-Plattform werden. Diese wird dann womöglich mehrere unterschiedliche „Assassin’s Creed“-Welten und -Spiele miteinander verbinden, die jeweils ganz unterschiedlich aussehen und sich auch unterschiedlich spielen könnten. Das Ungewöhnlich daran ist wohl vor allem, dass die beiden großen „Assassin’s Creed“-Studios in Montreal und Quebec gemeinsam daran arbeiten. Sie hatten sich bisher in der Regel abgewechselt.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist der aktuellste Singleplayer-Ableger der Reihe. © PlayCentral.de

Als großes Vorbild für lang anhaltende, sich stetig weiter entwickelnde Online-Spiele nennt Jason Schreier GTA Online und Fortnite. Beide Titel sollen mit ihrem nicht abreißen wollenden Erfolg für Ubisofts neuen Live-Service Pate stehen. Wie genau „Assassin’s Creed Infinity“ dann tatsächlich aussieht, ob es ein nächstes Singleplayer-Assassins-Creed ersetzt und ob AC Infinity dann ausschließlich für Multiplayer-Fans geeignet ist, bleibt noch unklar.

Bis es eine detailliertere Ankündigung gibt, die über den bloßen Namen hinausgeht, solltet ihr den Bericht also mit Vorsicht genießen. Es dauert sowieso noch eine ganze Weile, bis das, was da entsteht, schlussendlich erscheinen kann. Frühestens soll es wohl im Jahr 2024 der Fall sein. Jason Schreier schreibt selbst auf Twitter, dass genauso gut aber auch passieren könnte, dass es sich Ubisoft bis dahin nochmal anders überlegt und das Projekt wieder einstampft.

