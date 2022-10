Assasin’s Creed bekommt einen neuen Multiplayer-Titel: Assassin’s Creed Invictus

Was für eine Zeit um am Leben zu sein als Assasin’s Creed-Fan. Mit „Assassin’s Creed Invictus“ sind aktuell insgesamt sechs „Assasin’s Creed“-Titel in der Pipeline. Das Besondere: Bei Invictus soll es sich um ein reines Multiplayer-Spiel handeln. Wir erzählen euch, was wir schon wissen und worauf ihr euch freuen könnt.

Invictus wird Teil vom Assasin’s Creed Infinity Hub

Unter dem Projektnamen Invictus ist ein neuer „Assasin’s Creed“-Teil geplant, der den Fokus wieder stark auf Multiplayer lenkt. Entwickelt werden soll das neue Spiel von den Veteran*innen, die auch an For Honor gearbeitet haben.

Außerdem soll es zusammen mit den Projekten „Assasin’s Creed Red“ und „Assasin’s Creed Hexe“ in den Infinity Hub integriert werden. Was der Infinity Hub genau ist, bleibt bisher eher nebulös. Es soll ein Einstiegspunkt für Spieler der neuen Teile sein, der die Teile miteinander verknüpft.

Es wird gemutmaßt, dass es sich dabei um mehr als einen Launcher handeln soll, da nicht nur die Spiele exklusiv über Infinity laufen sollen, sondern auch die berühmten Animus-Storys nicht mehr Ingame ablaufen, sondern eben über Infinity. Alles sehr kryptisch – aber gut, das kennen wir ja vom „Assasin’s Creed“-Universum.

Wo wird Invictus spielen?

Ob Invictus einem speziellen Setting zugeordnet wird, oder sich an mehreren Orten und Zeiten abspielt, ist bisher unbekannt. Auch vom Releasetermin wissen wir bisher nur, dass er sich vermutlich noch einige Jahre hinziehen wird.

Dafür wurden zu vier der anderen angekündigten Teile bereits das grobe Setting verkündet. Fans dürfen sich auf abwechslungsreiche Assassinen-Action freuen, die in Projekt Hexe sogar in Deutschland spielen könnte:

Assassin’s Creed Mirage (spielt in: Baghdad)

Assassin’s Creed Project Red (spielt in: Japan )

Assassin’s Creed Project Hexe (spielt in: Zentraleuropa)

Assassin’s Creed Project Jade (spielt in: China / Mobile-Game)

Assassin’s Creed Invictus (Multiplayer)

Assassin’s Creed Project Nexus (VR)