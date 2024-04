Assassin’s Creed Origins 2 schon in Produktion?

Assassin’s Creed Origins zählt zu den beliebtesten Titeln der „Assassin’s Creed“-Reihe, die in jüngerer Zeit veröffentlicht wurden. Aber kann das wirklich stimmen? Produziert Ubisoft tatsächlich ein Sequel?

Es sind erste Gerüchte um eine potenzielles Assassin’s Creed Origins 2 aufgetaucht und wir schauen mal nach, was da so dran sein könnte.

Assassin’s Creed Origins 2 real oder Wunschdenken?

Das ist in 2017 veröffentlichte Assassin’s Creed Origins ist bis heute eine Empfehlung wert. Wir reiten auf Kamelen durch die Wüste, klettern auf Pyramiden umher und erkunden finstere Grabkammern. So ganz nebenher erfahren wir dann noch die wahren Ursprünge der Assassinen-Bruderschaft. Origins war ein sehr stimmiges Paket, das dem Franchise alle Ehre macht.

Kommt wirklich ein Nachfolger? Doch ein direkter Nachfolger für eines der aktuellen AC-Games erscheint eher unüblich, verfolgt Ubisoft doch eher eine DLC-Politik, bevor sie die Einträge schließlich ad acta legen.

Die Story um Bayek und Aya ist doch abgeschlossen, oder etwa nicht?

In einem Interview mit Den of the Geek kam jetzt raus, dass nicht nur die Fans mehr von Bayek sehen möchten. Auch der Schauspieler Abubakar Salim, der Bayek in Assassin’s Creed Origins verkörpert, wäre an einem Sequel interessiert. Er ist bereit:

„Ich will ein Sequel, Mann! Ich sage, ich bin bereit!“

Und er fügt hinzu, dass er zu 100% am Start wäre, wenn Ubisoft ihn fragen würde.

„Es ist eines der Dinge, bei der man das Gefühl hat, dass die Geschichte noch nicht zu vollständig abgeschlossen ist. Deshalb wäre ich sofort an Bord.“

Und nicht nur Salim wäre zu 100% am Start, ich und viele weitere Fans von Assassin’s Creed Origins würden sich über ein Sequel freuen. Aber wo würde ein Assassin’s Creed Origins 2 dann spielen? Salim meint:

„Wahrscheinlich Griechenland. Ich weiß, dass wir Griechenland in Odyssee bereits angesprochen haben, aber ich denke, es könnte etwas wirklich Cooles sein, auch in diesem Zeitrahmen einzusteigen und zu sehen, wie das aussah.“

Ich persönlich wäre eher für ein direktes Sequel mit Bayek, das auch zeitnahe in Ägypten angesiedelt ist. Aber wie seht ihr das? Seid ihr bereit für ein Assassin’s Creed Origins 2 oder denkt ihr, dass es Ubisoft lieber ruhenlassen sollte?

