Assassin’s Creed Mirage erscheint auch in einer Collector’s Edition. Die bietet wie gewohnt eine ganze Menge coole Extras und Goodies für alle, die besonders viel Wert darauf legen und sich etwas Besonderes ins Regal stellen wollen. Hier findet ihr alle Infos zur Vorbestellung und den Inhalten.

Assassin’s Creed Mirage: Das bietet die Collector’s Edition

„Assassin’s Creed Mirage“ kommt in mehreren unterschiedlichen Editionen auf den Markt. Eine davon ist die Standard-Edition und schlägt mit nur 49,99 Euro zu Buche. Die Deluxe-Edition kostet dann schon 59,99 Euro und bietet aber auch ein besonderes Paket mit In Game-Items.

Last, but not least gibt es da aber natürlich auch noch die Collector’s Edition zu Assassin’s Creed Mirage, die ihr hier ab sofort für 149,99 Euro vorbestellen könnt:

Was steckt alles drin? In der Collector’s Edition befindet sich zum einen das Spiel selbst. Ihr erhaltet Assassin’s Creed Mirage in der Deluxe Edition und alles, was dazu gehört. Also die folgenden Inhalte:

Bonus-Mission bei Vorbestellungen: „Die vierzig Räuber“

Eine von Prince of Persia inspirierte Montur samt Adler, Reittier und Waffen

Digitales Artbook

Digitialer Soundtrack und mehr

Zusätzlich bekommt ihr auch noch das sogenannte Assassin’s Creed Mirage Collector’s Case, das ihr euch für 90 Euro übrigens auch einzeln bestellen könnt. Darin sind die folgenden Extras enthalten:

Eine hochwertige Figur von Basim, die 32 cm groß ist.

Eine Nachbildung von Basims Brosche

Ein exklusives Steelbook mit einem von Fans wählbaren Design

„Das Artwork von Assassin’s Creed Mirage“ Mini-Artbook

Ene Karte von Bagdad

Ein ausgewählter Soundtrack des Spiels

So sieht das Ganze dann aus:

Das erwartet euch in der Collector’s Edition von Assassin’s Creed Mirage. © Ubisoft

Was erwartet uns in Assassin’s Creed Mirage?

Darum geht’s: In „Assassin’s Creed Mirage“ machen wir als Dieb Basim Bagdad unsicher. Den kennt ihr wahrscheinlich aus Assassin’s Creed Valhalla. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Art Prequel, da wir in Mirage im Jahr 861 unterwegs sind, also ungefähr 20 Jahre vor den Ereignissen aus „AC Valhalla“.

Wir erleben hier, wie Basim von einem simplen Straßendieb zum Meister-Assasinen heranwächst. Das verdankt er vor allem Roshan, seiner späteren Mentorin. Er schließt sich den Verborgenen an und genießt deren Assassinen-Ausbildung.

Seht euch hier den Trailer zu Assassin’s Creed Mirage an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Spielwelt bleibt dieses Mal kleiner: „Assassin’s Creed Mirage“ legt mehr Wert auf die Story und weniger auf eine große Open World. Außerdem sollen Stealth und Schleichen wieder mehr im Mittelpunkt stehen. Auch auf Parkour und Attentaten liegt wieder mehr der Fokus.

Wann kommt’s? Es gibt immer noch keinen offiziellen Release-Termin für Assassin’s Creed Mirage. Als groben Veröffentlichungszeitraum nennt Ubisoft bisher lediglich das nächste Jahr, also 2023. Geplant ist eine Veröffentlichung für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC.

Wie findet ihr die Inhalte der Collector’s Edition? Reizen euch solche Sammlerobjekte? Schreibt es uns in die Kommentare.