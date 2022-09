One Piece Odyssey: Releasetermin und neuer Trailer veröffentlicht

Mit One Piece Odyssey arbeitet Bandai Namco gerade an einem umfangreichen JRPG in der beliebten Anime-Welt. Während in den vergangenen Monaten immer wieder neue Informationen zu dem Spiel geteilt wurden, mussten Fans bisher auf ein finales Erscheinungsdatum warten.

Mit einem neuen Trailer gehen die Entwickler*innen auf die Geschichte und die Charaktere ein und geben darüber hinaus bekannt, dass der Titel am 13. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erscheinen wird. Der ursprünglich angepeilte Release noch im Jahr 2022 wird also um knapp zwei Wochen verfehlt.

One Piece Odyssey: Drei Editionen angekündigt

„One Piece Odyssey“ wird darüber hinaus in drei verschiedenen Editionen erscheinen. Die Standard-Variante enthält dabei nur das Spiel, die Deluxe-Edition kommt darüber hinaus mit dem Deluxe-Paket (Ingame-Accessoires und Scharfschützenkönig-Reisekleidung) und dem Abenteuer-Erweiterungspaket (unangekündigter Story-DLC und 100.000 Ingame-Währung).

Für Sammler*innen ist natürlich die Collector’s Edition besonders interessant. Diese enthält neben den Inhalten der Deluxe-Edition eine spezielle Box, eine Figur von Ruffy & Lim, ein Steelbook und drei Postkarten. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

In „One Piece Odyssey“ wird eine komplett neue Geschichte erzählt. Die Strohhut-Piraten landen dabei auf einer mysteriösen Insel und verlieren zumindest teilweise ihre Kräfte. Das alles hängt offenbar mit der neuen Figur Lim zusammen, die speziell für das Spiel entworfen wurde. Sie hegt einen Groll gegen Piraten und nimmt Ruffy und Co. deshalb ihre Fähigkeiten weg.

Im Verlauf der Handlung scheint es darum zu gehen, diese einzusammeln und wiederherzustellen. Der Trailer zeigt einige Szenen direkt aus dem Spiel und dürfte Fans in Vorfreude versetzen. Die Erwartungen an das JRPG sind vergleichsweise hoch, immerhin erscheint es zum 25. Jubiläum der Anime- und Mangaserie. Ob der Titel den hohen Ansprüchen gerecht werden kann, erfahren wir dann spätestens ab dem 13. Januar, wenn er weltweit erscheint.

