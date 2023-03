Prodeus erscheint auch als physische Version für die PS4 und PS5 sowie für die Nintendo Switch. Der Shooter vereint Retro-Design mit aktueller Technik und schickt sich an, jetzt nochmal die Konsolenwelt zu erobern. Es dauert nicht mehr lange, dann könnt ihr euch ins Getümmel stürzen. Die physischen Versionen von Prodeus können aber auch schon vorbestellt werden und hier findet ihr alle Infos dazu.

Hier könnt ihr Prodeus vorbestellen

Prodeus will das gute, alte Gefühl von Doom, Quake und Unreal zurückbringen. Dabei setzt der selbsternannte Boomer-Shooter zwar auf klassisches Gameplay und viele Retro-Elemente, paart die Grafik aber auch mit neuen technischen Errungenschaften wie besonderen Licht- und Schatten-Stimmungen.

Hier könnt ihr euch jetzt schon die physische Konsolen-Version sichern:

Was kostet Prodeus? „Prodeus“ kostet in der physischen Konsolen-Version normalerweise 29,99 Euro. Da macht es eigentlich auch keinen Unterschied, ob ihr euch den Shooter für die Switch, eure PS4 oder die PS5 kauft. Allerdings gibt es aktuell zumindest bei Amazon 7 % Rabatt, ihr könnt dort im Moment also für 27,99 Euro zuschlagen.

Digital kostet Prodeus zum Beispiel im PlayStation Store nur 24,99 Euro.

Wann erscheint Prodeus? Am 21. April kommt die physische „Prodeus“-Version mit Datenträger für Nintendo Switch, PS4 und PS5 auf den Markt. Wer sich das Teil ins Regal stellen will, bekommt jetzt also endlich die Gelegenheit dazu.

Das steckt drin: Die volle Packung. In erster Linie jede Menge Geballer und die Möglichkeit, fiesen Aliens mit coolen Waffen ordentlich heimzuleuchten. Zusätzlich zur hektisch-chaotischen Singleplayer-Story winken auch noch Multiplayer, 4-Spieler*innen-Koop und ein Level-Editor sowie unzählige User-generierte Inhalte.

Gibt es Vorbesteller-Boni? Nein. Es bringt euch keinerlei In Game-Inhalte oder ähnliches ein, wenn ihr „Prodeus“ noch vor Release kauft.

Welche Editionen existieren? Bisher wurde noch keine limitierte Sonder-Edition oder eine Collector’s Edition mit besonderen Zusatz-Inhalten angekündigt. Die Fassungen für die Konsolen und den PC sollten sich auch nicht voneinander unterscheiden.

Wo kann ich Prodeus sonst noch bekommen? „Prodeus“ erscheint zwar im April auch für PS4, PS5 und Nintendo Switch. Wenn ihr aber nicht so lange warten wollt, könnt ihr euch den Shooter auch für PC oder die Xbox One beziehungsweise Xbox Series S/X gönnen. „Prodeus“ ist auch in Microsofts Game Pass-Abo enthalten.