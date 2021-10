Manchmal kommt es vor, dass TV-Serien ihre Zuschauer nicht nur emotional berühren, sondern sogar wahrlich inspirieren. Einen solchen Fall gab es vor wenigen Wochen in einer japanischen Hafenstadt, in der ein 18-Jähriger zuerst einen Hausbrand gemeldet hatte und anschließend dabei half, das Feuer einzudämmen. Seine besonnenen Aktionen habe er laut eigenen Angaben einer Anime-Serie zu verdanken (via Yahoo! News).

Fire Force: Anime habe dabei geholfen, die Lage zu handhaben

Für sein Engagement wurde der junge Mann am 29. September 2021 von der Feuerwehr der Hafenstadt Kagoshima geehrt. Seine Gelassenheit während der gefährlichen Situation verdanke er einer Anime-Serie, in der es um Feuerwehrleute gehe. Dies habe ihm dabei geholfen, ruhig zu bleiben und nicht überstürzt zu handeln.

Einen Monat zuvor war der 18-Jährige auf dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft, als er ein Feuer im Eingang eines zweistöckigen Holzhauses bemerkte. Nachdem er den Notruf gewählt hatte, klingelte und klopfte er an der Tür, ehe die Bewohnerin, eine Frau in den 70ern, ihm öffnete. Anschließend habe sie den Brand selbst löschen können. Den Namen der Anime-Serie, die dem jungen Mann dabei half, so ruhig zu agieren, nannte er zwar nicht, doch es könnte sich dabei um „Fire Force“ handeln.

Die Anime-Adaption der gleichnamigen Manga-Reihe entstand im Studio David Production („JoJo’s Bizarre Adventure“) unter der Regie von Yuki Yase („Fate/Extra: Last Encore“) und startete 2019. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Shinra, der sich einer Sondereinheit der Feuerwehr, der Fire Force, anschloss, um gegen Fälle spontaner menschlicher Selbstentzündung sowie Feuermonster vorzugehen.

Hierzulande ist der „Fire Force“-Anime bei WAKANIM im Stream verfügbar. Zudem veröffentlichte peppermint anime die 1. Staffel bereits auf Blu-ray und DVD. Der Disc-Release von Season 2 startet am 21. Oktober 2021. Die Manga-Reihe, die in Japan im September 2015 startete, ist bei uns beim Tokyopop-Verlag erhältlich.