Nächstes Jahr wird im Pokémon-Anime nicht nur eine Ära ihr Ende finden, sondern auch eine neue beginnen. Heute wurde eine neue Anime-Serie für 2023 angekündigt, die zwei frische Hauptcharaktere in den Mittelpunkt rücken wird. Begleitet werden sie wohl von den Karmesin- & Purpur-Startern.

Liko und Roy bringen sich in Stellung

Die beiden neuen Hauptfiguren sind ein Mädchen und ein Junge mit den Namen Liko und Roy. Auf dem ersten Bild, das beide zeigt, sind sie zusammen mit Felori, Krokel und Kwaks zu sehen, also den drei Taschenmonstern, aus denen Spieler*innen in „Pokémon Karmesin & Purpur“ anfangs wählen können.

Darüber hinaus sind noch weitere bekannte Taschenmonster im kurzen Videoclip zu sehen, unter anderem Endivie, Feurigel und Schiggy. Protagonistin Liko scheint sich übrigens für Felori zu entscheiden. Zudem ist mit Rayquaza in seiner Mega-Entwicklung auch ein legendäres Pokémon im Teaser dabei.

Mit der neuen Anime-Serie sollen nächstes Jahr „ein brandneuer Traum und neue Abenteuer“ beginnen. Die Pokémon Company verspricht in der Ankündigung des Projekts, dass sich Fans darin auf all das freuen dürfen, was sie am Franchise lieben: „Action, Abenteuer, Freundschaft und – natürlich – Pokémon.“

Unklar ist gegenwärtig noch, wie die neue Serie heißen und worum es in der Story genau gehen wird. Weitere Informationen hierzu dürften uns sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten erwarten.

Sicher ist dafür bereits, dass die neue „Pokémon“-Anime-Serie rund um Liko und Roy im April 2023 im japanischen TV starten wird. Über eine internationale Veröffentlichung ist jedoch noch nichts bekannt.