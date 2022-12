© The Pokémon Company

Seit nunmehr über 25 Jahren begleiten Pokémon-Fans aus aller Welt den jungen Ash Ketchum aus Alabastia dabei, wie er der Allerbeste werden möchte. Immer an seiner Seite ist auf diesem Weg natürlich sein bester Freund Pikachu. Nun wurde das große Finale ihrer gemeinsamen Reise offiziell bestätigt.

Elf spezielle Episoden schließen alten Pokémon-Anime ab

Diese Nachricht zieht aktuell immer größere Kreise und der Auslöser hierfür war eine kleine Ankündigung der Pokémon Company in Kombination mit einem Video. Darin heißt es, Ash und Pikachu würden nächste Woche noch einmal einen besonderen Tag zusammen verbringen, wie sie es immer täten…

Der große Knall kommt jedoch gleich darauf, denn das Video deutet eine spezielle Ankündigung an: Das letzte Kapitel in der Geschichte von Ash und Pikachu! Dieses wird insgesamt aus elf Anime-Episoden bestehen und soll, laut der zuvor erwähnten Ankündigung, auch einen Blick in die Zukunft werfen.

Des Weiteren scheinen einige alte Gesichter zurückzukehren. Ausgehend vom Video gehören dazu wohl anderem Ashs ewiger Rivale Gary sowie seine beiden Freunde Misty und Rocko. Die Ausstrahlung der elf Sonderfolgen von „Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie“ beginnt am 13. Januar 2023 im japanischen TV.

Nachdem Ash und Pikachu erst vor einigen Wochen den Gewinn des Pokémon-Weltmeistertitels feiern konnten, neigt sich ihre gemeinsame Zeit nun dem Ende entgegen. Das Finale ihrer Reise wird voraussichtlich Ende März oder Anfang April 2023 über die japanischen TV-Bildschirme flimmern.

Bis dahin haben ihr und wir allerdings noch etwas Zeit, um uns emotional auf die letzten großen Geschichten rund um Ash und Pikachu in „Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie“ vorzubereiten. Es ist nach über 25 Jahren, 25 Anime-Staffeln und 23 Anime-Kinofilmen ohne Übertreibung das Ende einer Ära.