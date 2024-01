Pokémon in Palworld: Nix da.. greift Nintendo ein?

Wo sich ein Pokémon-Klon befindet, da sind die Anwälte von Nintendo in der Regel nicht weit. Aber wie steht es um Palworld? Hier gibt es bislang noch keine offizielle Stellungnahme, obwohl viele in der Community von einem direkten Pokémon-Klon sprechen.

Der Grund dafür, dass Nintendo jetzt scheinbar aktiv geworden ist, ist aber nicht Palworld an sich, sondern viel mehr eine spezielle Mod.

Diese Mod lässt die sogenannten Pals in Palworld wie die regulären Pokémon (Pikachu, Glumanda und Co.) aussehen, was Nintendo mit Sicherheit verärgert und auf den Plan gerufen hat. Aber was ist dran an der Story?

Entwickler von Palworld erhalten Todesdrohungen

Quasi über Nacht konnte sich Palworld an die Spitze der Steam-Charts kämpfen. Und das ist auch kein Wunder. Immerhin gab es noch nicht allzu viele Spiele, die so viele Spielmechaniken von Pokémon übernommen haben wie Palworld.

Aber fairerweise muss man sagen, dass das Game mit dem einen oder anderen zusätzlichen Feature ausgestattet wurde. Es hebt sich also schon ein Stück weit vom Original ab, sodass es schließlich etwas Eigenes darstellt.

Was sagt das Entwicklerstudio Pocketpair dazu, dass das Spiel mit Pokémon verglichen wird? Hier brennt die Hütte und Takuro Mizobe, der Chefentickler von Palworld hat zu kämpfen:

„Wir erhalten verleumderische Tweets gegen unsere Künstler, und einige Tweets kommen Todesdrohungen gleich.“

Der Grund für den Unmut stammt von einigen Usern, die unter anderem den „Missbrauch von Tieren“ und Pokémon-Anleihen anprangern. Zudem wird dem Spiel vorgeworfen, dass weite Teile der Modelle mit KI generiert wurden.

Palworld-Mod installiert, Nintendo-Anwälte aktiviert?

Der Tropfen, der das Fass im Hause Nintendo zum Überlaufen bringen konnte, ist dabei mit großer Wahrscheinlichkeit die Pokémon-Mod für Palworld. Mit dieser Mod von ToastedShoes sehen die Pals nämlich aus wie die originalen Pokémon.

Der YouTuber ist für seine Modifikationen bekannt, weshalb auch die Mod mit den Pokémon-Kumpels schnell geschaffen war.

Der Grund für Nintendos vermeintliche Hellhörigkeit ist also die Pokémon-Mod, die beispielsweise Lamball mit Wolly oder Chikipi mit Flemmli austauscht.

Palworld wird von offizieller Seite noch nicht direkt unterstützt, wenn es um Mods geht und trotzdem ploppte die Pokémon-Mod sehr schnell auf Nexusmods auf.

Nur eben nicht für lange Zeit: Eine höhere Instanz ließ sämtliches Videomaterial entfernen. Das hat Toasted jetzt bestätigt und vermutet, dass Nintendo dahinter stecken könnte.

Ob eine solche Mod in naher Zukunft noch einmal das Licht der Welt erblickt, bleibt fragwürdig. Es lohnt sich vielleicht den YouTube-Kanal von ToastedShoes im Blick zu behalten. Doch es könnte sein, dass der jetzt Post von Nintendos Anwälten bekommt.

