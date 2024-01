Palworld auf Twitch: Adventure katapultiert Gronkh auf Platz 1 weltweit

Palworld ist seit Release ein absoluter Hit auf Twitch. Das neue Adventure mit den Pokémon-ähnlichen Kreaturen lockt zehntausende Menschen in die Livestreams.

Urgestein Gronkh hat ebenfalls Gefallen an dem Spiel und seine Zuschauer*innen an seinen Streams gefunden. Er führt seit einigen Tagen die Weltrangliste an.

Palworld erlebt Rekordhoch auf Twitch

Erst wenige Tage ist das Open-World-Abenteuer Palworld spielbar und bereits jetzt beherrscht es die meisten Streams auf Twitch. Egal wie vielen Kanälen man auf Amazons Streaming-Plattform folgt, ein Großteil ist gerade dabei Pokémon-ähnliche Lebewesen für sich arbeiten oder kämpfen zu lassen.

Laut Statistiken schafft es „Palworld“ damit auf einen rekordverdächtigen Platz vier in den weltweiten Charts der meistgeschauten Kategorien. Lediglich Just Chatting, GTA 5 und League of Legends versammeln mehr Zuschauer in den letzten sieben Tagen.

Dauerbrenner wie Fortnite, Valorant oder Minecraft konnte das niedliche Adventure aber ohne Probleme hinter sich lassen.

Einige der bekanntesten Streamer weltweit stürzen sich gerade auf „Palworld“ und zeigen ihrer Community, was in der Open World alles möglich ist. So auch Gronkh, der sich ganz unverhofft an Twitchs internationale Spitze katapultiert.

Dank Palworld: Gronkh weltweit meistgeschauter Streamer

Statistiken rund um die meistgeschauten Persönlichkeiten auf Twitch gibt es zu Genüge. Gronkh ist in Deutschland weiterhin auf den oberen Rängen dabei, international können die deutschsprachigen Creator aber nur selten richtig mithalten.

Das ist dank Palworld nun anders. In der zugehörigen Twitch-Kategorie ist Gronkh in den letzten sieben Tagen weltweit auf Platz eins gerutscht und das mit Abstand.

Mit insgesamt 825.000 Stunden Watchtime steht Erik deutlich vor Platz zwei, einem japanischen Streamer mit knapp 600.000 Stunden.

„Palworld“ scheint für Gronkh das perfekte Match zu sein. Kreaturen sammeln, Pals in Arbeitslager stecken und mit der Community zusammen über allerlei Unsinn lachen. Die perfekte Kombination für Streamer und Zuschauer*innen.

