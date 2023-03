Crunchyroll – Streaming-Anbieter bekommt drei neue Anime-Serien in 2023

Auf der Video-on-Demand-Plattform Crunchyroll können Anime-Fans ihre liebsten Serien mit japanischem Originalton oder deutscher Sprachausgabe sehen. Der Streaming-Anbieter hat nun bekannt geben, dass er sich drei neue Anime-Serien gesichert hat, die noch in 2023 zu sehen sein werden.

Crunchyroll bekommt drei neue Anime-Serien

Bei den Animes handelt es sich um zwei Serien, die dem Isekai-Genre entstammen. Dabei werden Personen aus der realen Welt in einer Fantasy-Welt neugeboren. Der dritte Anime gehört dem „Romantic Comedy“-Genre an.

Worum geht es in KamiKatsu? In KamiKatsu: Meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt erleben wir die Geschehnisse aus der Sicht von Yukito, dem Sohn eines Sektenanführers. Der Kult verehrt die Göttin Mitama.

Eines Tages wird Yukito während eines Rituals getötet und erwacht in einer anderen Welt, in der weder Götter noch Religion zu existieren scheint. Vielmehr entscheidet der Kaiserliche Staat über alle Belange.

Yukito muss in dieser Welt sein Dorf vor dem Untergang beschützen und bekommt dabei unerwartet Hilfe von ebenjener Göttin Mitama, die sein Vater verehrt hatte.

Was ist Tenpuru? Bei der Anime-Serie TenPuru: Von Einsamkeit kann man nicht leben steht ebenfalls die Religion an einer wichtigen Stelle. Doch hier verfolgen wir die Erlebnisse von Akemitsu, dessen Vater ein berüchtigter Casanova ist. Doch Akemitsu will nicht wie sein Vater werden.

Deshalb schwört er sich der Liebe ab und tritt einem Tempel bei, da er sich urplötzlich doch in ein Mädchen verliebt. Allerdings trifft er in diesem Tempel nicht nur auf zahlreiche weitere Mädchen, sondern auch auf seine große Liebe.

© NATSUME AKATSUKI, KURONE MISHIMA/KADOKAWA/KONOSUBA EXPLOSION PARTNERS

Was ist mit KONOSUBA? KONOSUBA: An Explosion on This Wonderful World! ist ein Spin-off zu Konosuba. Hier steht die Erzzauberin Megumi im Mittelpunkt. Sie ist darauf bedacht, nur den einen Zauber zu erlernen, der ihr das Leben gerettet hat: Ein Explosionszauber.

Doch der Anime ist der einzige, der es nicht nach Deutschland schaffen wird. Wie Crunchyroll bekannt gibt, erscheint die Serie überall in Europa, nur nicht in Deutschland.